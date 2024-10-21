Mazagaon Dock पर आ गए बड़े टारगेट?

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों में 14% से अधिक की तेजी आई है। कंपनी ने 22 अक्टूबर को स्टॉक विभाजन और अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की घोषणा की है। मल्टीबैगर स्टॉक जो 17 अक्टूबर को 4240.35 रुपये पर बंद हुआ था, इससे अब तक ये स्टॉक 14.37% तक बढ़ चुका है। अगर रिटर्न की बात करें तो इस डिफेंस स्टॉक में एक साल में 126% की तेजी आई है और दो साल में 633% की तेजी आई है। ये स्टॉक तीन साल में 1,580% चढ़ा है।

advertisement

टेक्नीकल तौर पर देखें तो

टेक्नीकल तौर पर देखें तो , मझगांव डॉक का RSI 57.8 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट में है और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में। स्टॉक के आउटलुक पर टिप्पणी करते हुए, प्रोग्रेसिव शेयर्स ने कंपनी को 4526 रुपये के मौजूदा बाजार मूल्य पर खरीदने की सलाह दी है, या 3800 रुपये के समापन स्टॉप लॉस के साथ 4430 रुपये तक की गिरावट की सलाह दी है। इसने 9-12 महीने की अवधि के लिए 6221-7916 रुपये का मूल्य लक्ष्य तय किया है।

चॉइस ब्रोकिंग ने कहा कि यदि शेयर 4,550 रुपये से ऊपर का स्तर बनाए रख सकता है, तो यह 5,400 रुपये और 5,500 रुपये के मूल्य लक्ष्य के साथ ऊपर जा सकता है। ब्रोकरेज ने नकारात्मक जोखिम से निपटने के लिए स्टॉप लॉस 4,150 रुपये तय करने की सलाह दी है।

एल कैपिटल- प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक शिजू कुथुपालक्कल

पीएल कैपिटल- प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक शिजू कुथुपालक्कल ने कहा, "आरएसआई ने अत्यधिक ओवरसोल्ड क्षेत्र से सकारात्मक प्रवृत्ति के उलट होने का संकेत दिया है, जो खरीद का संकेत है और आगे भी सकारात्मक चाल के साथ आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। तकनीकी रूप से चार्ट बहुत आकर्षक लग रहा है, कोई भी व्यक्ति 4000 रुपये के स्टॉप लॉस को रखते हुए 5100 रुपये के अपसाइड लक्ष्य के लिए स्टॉक खरीद सकता है।"

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से, यदि बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है, बुधवार, 30 अक्टूबर 2024 की "रिकॉर्ड तिथि" तय की है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL) रक्षा मंत्रालय

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL) रक्षा मंत्रालय (MoD) के तहत एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम शिपयार्ड है। मझगांव डॉक मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण और मरम्मत में लगा हुआ है और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए अन्य प्रकार के जहाजों जैसे मालवाहक जहाजों, बहुउद्देशीय सहायक जहाजों, बजरों और सीमा चौकियों, टग, ड्रेजर, पानी के टैंकरों आदि का निर्माण और मरम्मत करता है।