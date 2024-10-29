HAL Share: HAL पर आई बड़ी खबर, स्टॉक में रिकवरी

HAL पर एक बड़ी खबर आई है।सूत्रों के अनुसार, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को GE द्वारा मार्च से जेट इंजन की सप्लाई शुरू होगी। GE ने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए HAL को F404 जेट इंजन देने का वादा किया है, जो अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है। शुरुआत में इस सप्लाई में कुछ देरी हुई थी, लेकिन हाल में रक्षा मंत्री के अमेरिका दौरे पर GE और HAL के बीच इसे जल्द शुरू करने पर सहमति बन गई है।

GE से 99 F404 जेट इंजन की सप्लाई का करार

HAL और GE के बीच 99 F404 जेट इंजन की सप्लाई के लिए 716 मिलियन डॉलर की डील हुई थी, जो अगस्त 2021 में साइन की गई थी। साथ ही, फरवरी 2021 में HAL ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया। इस करार के अनुसार, फरवरी 2024 में तीन फाइटर जेट्स की डिलीवरी होनी थी और अगले पांच सालों में हर साल 16 जेट्स सप्लाई किए जाने हैं।

HAL के शेयर का प्रदर्शन

मंगलवार को HAL का शेयर 4,148.75 रुपये पर बंद होने के बाद 4,150 रुपये पर खुला और 4,190 रुपये तक पहुंच गया। पिछले तीन महीनों में इस शेयर में 17% की गिरावट रही, जबकि एक साल में इसमें 125% की बढ़ोतरी हुई है और तीन सालों में यह 500% तक बढ़ा है।

नए ऑर्डर में मिली मजबूती

हाल ही में HAL को SU-30MKI एयरक्राफ्ट के लिए 240 एल-31एफपी एयरो इंजन बनाने का 26,000 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर भी मिला है। 31 मार्च 2024 तक HAL की ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ रुपये पर पहुंच चुकी है। साथ ही, सरकार रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है, जिससे HAL को और भी लाभ होने की संभावना है।

