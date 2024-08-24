पिछले दो सालों में पीएसयू डिफेंस शेयरों ने कई गुना मुनाफा कमाया है। आम रिटेल निवेशक भी खुद को गदगद महसूस करता है। कई बार डिफेंस शेयरों ने इतना शानदार और दमदार रिटर्न दिया है कि आम रिटेल निवेशक सोचने लगा है कि अपुनिच भगवान है ! जुलाई 2024 तक इनमें 300 से 1,750 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली। उसके बाद अब इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि क्या भगवान रूष्ट हो गए हैं।

कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन

जिन कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है वो हैं भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, बीईएमएल, मिश्र धातु निगम (मिधानी) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लेकिन अब इन स्टॉक्स को गिरावट का सामना करना पड़ रहा है।

BDL Share Price

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के शेयरों में पिछले दो सालों में करीब 450 फीसदी की तेजी आई है और जुलाई 2024 की शुरुआत में यह 1,794.70 रुपये पर पहुंच गया है। तब से शेयर में 26 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य-पूर्व क्षेत्र में संघर्षों के कारण कंपनी की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। कंपनी ने इसे 'Buy' रेटिंग दी है और 1,745 रुपये का लक्ष्य मूल्य रखा है। हालांकि, चॉइस ब्रोकिंग ने कहा कि Q1 के नतीजे निराशाजनक रहे और शेयर महंगा लग रहा है। इसकी रेटिंग 'कम करें' है और टारगेट प्राइस 1,501 रुपये है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने पिछले कुछ सालों में करीब 650 प्रतिशत की बढ़त के साथ जुलाई 2024 में 5,674.75 रुपये का कारोबार किया है। तब से इसमें 17 प्रतिशत की गिरावट आई है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने पिछले कुछ सालों में 350 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हासिल की, लेकिन इन स्तरों से 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है।

जेएम फाइनेंशियल

जेएम फाइनेंशियल ने अगले कुछ सालों में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन के आधार पर बीईएल पर 360 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है। हालांकि, निर्मल बैंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने बीईएल पर 280 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'बेचें' रेटिंग बनाए रखी है।

बीईएमएल लिमिटेड के शेयर

बीईएमएल लिमिटेड के शेयर भी मार्च 2023 से करीब 370 फीसदी बढ़कर जुलाई 2024 में 5,400 रुपये पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन स्तरों से 30 फीसदी की गिरावट आई है। प्रभुदास लीलाधर (पीएल) ने बीईएमएल की रेटिंग को 'होल्ड' से बढ़ाकर 'एक्युमुलेट' कर दिया है और शेयर की कीमत में हाल ही में आए तेज सुधार और पहली तिमाही के अच्छे प्रदर्शन के बाद संशोधित लक्ष्य मूल्य 4,484 रुपये रखा है।

मझगांव डॉक, जिसके शेयर मार्च 2024 से 800 प्रतिशत से अधिक बढ़कर जुलाई 2024 में 5,80 रुपये पर

मझगांव डॉक, जिसके शेयर मार्च 2024 से 800 प्रतिशत से अधिक बढ़कर जुलाई 2024 में 5,80 रुपये पर पहुंच गए हैं, पिछले डेढ़ महीने में लगभग 22 प्रतिशत गिर गए हैं। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) के शेयर पिछले दो वर्षों में लगभग 1,130 प्रतिशत बढ़कर पिछले महीने 2,833.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। तब से शेयर में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आई है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने मझगांव डॉक और जीआरएसई दोनों को 1,165 रुपये और 515 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'बेचने' की रेटिंग दी है, जो कि बहुत अधिक मूल्यांकित शेयरों के आधार पर है। एलारा कैपिटल ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स को भी 1,370 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ बेचने की रेटिंग दी है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

कोचीन शिपयार्ड के शेयर पिछले दो सालों में करीब 1,750 फीसदी बढ़कर करीब एक महीने पहले 2,979.45 रुपये पर पहुंच गए थे, लेकिन तब से शेयर में करीब 32 फीसदी की गिरावट आई है।

मिधानी के शेयरों ने पिछले दो साल में

मिधानी के शेयरों ने पिछले दो साल में निवेशकों की संपत्ति को तीन गुना से ज़्यादा बढ़ाकर जुलाई 2024 में 541 रुपये कर दिया, उसके बाद से इसमें करीब 20 प्रतिशत की गिरावट आई है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहली तिमाही के कमजोर प्रदर्शन

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहली तिमाही के कमजोर प्रदर्शन के बाद मिधानी को 360 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'बेचने' की रेटिंग दी है क्योंकि उसे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो स्टॉक के लिए प्रतिकूल है।