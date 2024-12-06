GRSE Share पर आया नया अपडेट

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के शेयर आज खबरों में हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि उसने जर्मनी में चार अतिरिक्त 7,500 डीडब्ल्यूटी बहुउद्देशीय जहाजों की श्रृंखला से दूसरे जहाज के निर्माण और डिलीवरी के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सितंबर में, कंपनी ने 7,500 डीडब्ल्यूटी के चार अतिरिक्त बहुउद्देशीय जहाजों के निर्माण और डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर हासिल किया था।

मल्टीबैगर स्टॉक गुरुवार को बीएसई पर 1776.70 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.96% की गिरावट के साथ 1759.60 रुपये पर बंद हुआ। फर्म का मार्केट कैप 20,156 करोड़ रुपये रहा। बीएसई पर करीब 0.93 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 16.44 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक एक साल में 110% और दो साल में 242.53% चढ़ा है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के स्टॉक का एक साल का बीटा 1.5 है, जो इस अवधि के दौरान उच्च अस्थिरता को दर्शाता है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर 26 अक्टूबर, 2023 को अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 674.25 रुपये पर आ गए।

तकनीकी दृष्टि से, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 63.4 पर रहा, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट क्षेत्र में और न ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में कारोबार कर रहा है।

