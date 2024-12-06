scorecardresearch
GRSE Share पर आया नया अपडेट

मल्टीबैगर स्टॉक गुरुवार को बीएसई पर 1776.70 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.96% की गिरावट के साथ 1759.60 रुपये पर बंद हुआ। फर्म का मार्केट कैप 20,156 करोड़ रुपये रहा। बीएसई पर करीब 0.93 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 16.44 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

UPDATED: Dec 6, 2024 10:32 IST

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के शेयर आज खबरों में हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि उसने जर्मनी में चार अतिरिक्त 7,500 डीडब्ल्यूटी बहुउद्देशीय जहाजों की श्रृंखला से दूसरे जहाज के निर्माण और डिलीवरी के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सितंबर में, कंपनी ने 7,500 डीडब्ल्यूटी के चार अतिरिक्त बहुउद्देशीय जहाजों के निर्माण और डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर हासिल किया था।

मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक एक साल में 110% और दो साल में 242.53% चढ़ा है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के स्टॉक का एक साल का बीटा 1.5 है, जो इस अवधि के दौरान उच्च अस्थिरता को दर्शाता है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर 26 अक्टूबर, 2023 को अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 674.25 रुपये पर आ गए।

तकनीकी दृष्टि से, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 63.4 पर रहा, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट क्षेत्र में और न ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में कारोबार कर रहा है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
