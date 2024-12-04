GRSE Share News: अपने हाई से 38 प्रतिशत नीचे, क्या दम दिखाएगा ये स्टॉक?

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) के शेयर इस साल जुलाई में अपने रिकॉर्ड हाई से 37.65% नीचे हैं। 5 जुलाई, 2024 को 2,834.60 रुपये के रिकॉर्ड हाई को छूने वाला GRSE स्टॉक मौजूदा सत्र में 1,767.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था। मल्टीबैगर स्टॉक BSE पर 1704.95 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले मौजूदा सत्र में 6.27% बढ़कर 1812 रुपये पर पहुंच गया। फर्म का मार्केट कैप 20,206 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। BSE पर करीब 1.11 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 19.88 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक एक साल में 110% और दो साल में 242.53% चढ़ा है।

advertisement

तकनीकी दृष्टि से, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 60.8 पर रहा, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट क्षेत्र में और न ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में कारोबार कर रहा है।

प्रभुदास लीलाधर के वरिष्ठ प्रबंधक - टेक्नीकल एनालिस्ट शिजू कुथुपलक्कल ने कहा, "शेयर 2830 रुपये के क्षेत्र से अच्छी गिरावट देखने के बाद 1370 रुपये के स्तर पर नीचे आ गया है, जिसके बाद अब ये महत्वपूर्ण वापसी का संकेत मिलता है। शेयर 1480 रुपये के स्तर पर महत्वपूर्ण 200 अवधि के मूविंग एवरेज से आगे निकल गया है और 1610 रुपये के स्तर पर 50EMA को भी पार कर गया है, जिससे भरोसा आया है कि आगे भी इसमें तेजी की गुंजाइश है।लेकिन इसके लिए इसे 1860 रुपये के स्तर के प्रतिरोध क्षेत्र को निर्णायक रूप से तोड़ना होगा और उसके बाद 1970 रुपये और 2180 रुपये के स्तर पर दिखाई देने वाले अगले उच्च लक्ष्यों के लिए बढ़ सकता है। कोई 1620 रुपये (50EMA) का स्टॉप लॉस बनाए रख सकता है, जिसे वर्तमान दर से बनाए रखने की आवश्यकता है और आगे भी लाभ की उम्मीद कर सकता है।"

ब्रोकरेज आनंद राठी ने कहा कि शेयर को 1,700 रुपये से 1780 रुपये की रेंज में खरीदा जा सकता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि यह 2,425-2,650 रुपये के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जीआरएसई स्टॉक को बेचने की सलाह दी है।

प्रभुदास लीलाधर कैपिटल ने रक्षा स्टॉक के लिए 2,770 रुपये का लक्ष्य मूल्य रखा है।

ब्रोकरेज ने कहा, "शेयर ने 2833 के शिखर क्षेत्र से अच्छी गिरावट देखी है और हाल ही में 1700 रुपये के क्षेत्र के पास समेकन पाया है, जिसमें स्थिरता बनी हुई है। 1510 रुपये के स्तर के पास हाल ही में बने निचले स्तर के साथ, इसने वर्तमान में एक सकारात्मक कैंडल गठन के साथ वापसी का संकेत दिया है, जिसमें पूर्वाग्रह को सुधारने और आने वाले दिनों में और वृद्धि की उम्मीद के लिए महत्वपूर्ण मात्रा भागीदारी है। आरएसआई ने अत्यधिक ओवरसोल्ड क्षेत्र से सकारात्मक प्रवृत्ति के उलट होने का संकेत दिया है, जो खरीद का संकेत देता है और आगे भी सकारात्मक चाल के साथ आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। चार्ट तकनीकी रूप से बहुत आकर्षक लग रहा है, हम 1420 रुपये के स्टॉप लॉस को बनाए रखते हुए 2,770 रुपये के अपसाइड पोजिशनल लक्ष्य के लिए शेयर खरीदने का सुझाव देते हैं।"

advertisement

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स मुख्य रूप से युद्धपोतों के निर्माण में लगी हुई है।

GRSE Share News: अपने हाई से 38 प्रतिशत नीचे, क्या दम दिखाएगा ये स्टॉक?

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) के शेयर इस साल जुलाई में अपने रिकॉर्ड हाई से 37.65% नीचे हैं। 5 जुलाई, 2024 को 2,834.60 रुपये के रिकॉर्ड हाई को छूने वाला GRSE स्टॉक मौजूदा सत्र में 1,767.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था। मल्टीबैगर स्टॉक BSE पर 1704.95 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले मौजूदा सत्र में 6.27% बढ़कर 1812 रुपये पर पहुंच गया। फर्म का मार्केट कैप 20,206 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। BSE पर करीब 1.11 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 19.88 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक एक साल में 110% और दो साल में 242.53% चढ़ा है।

तकनीकी दृष्टि से, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 60.8 पर रहा, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट क्षेत्र में और न ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में कारोबार कर रहा है।

प्रभुदास लीलाधर के वरिष्ठ प्रबंधक - टेक्नीकल एनालिस्ट शिजू कुथुपलक्कल ने कहा, "शेयर 2830 रुपये के क्षेत्र से अच्छी गिरावट देखने के बाद 1370 रुपये के स्तर पर नीचे आ गया है, जिसके बाद अब ये महत्वपूर्ण वापसी का संकेत मिलता है। शेयर 1480 रुपये के स्तर पर महत्वपूर्ण 200 अवधि के मूविंग एवरेज से आगे निकल गया है और 1610 रुपये के स्तर पर 50EMA को भी पार कर गया है, जिससे भरोसा आया है कि आगे भी इसमें तेजी की गुंजाइश है।लेकिन इसके लिए इसे 1860 रुपये के स्तर के प्रतिरोध क्षेत्र को निर्णायक रूप से तोड़ना होगा और उसके बाद 1970 रुपये और 2180 रुपये के स्तर पर दिखाई देने वाले अगले उच्च लक्ष्यों के लिए बढ़ सकता है। कोई 1620 रुपये (50EMA) का स्टॉप लॉस बनाए रख सकता है, जिसे वर्तमान दर से बनाए रखने की आवश्यकता है और आगे भी लाभ की उम्मीद कर सकता है।"

advertisement

ब्रोकरेज आनंद राठी ने कहा कि शेयर को 1,700 रुपये से 1780 रुपये की रेंज में खरीदा जा सकता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि यह 2,425-2,650 रुपये के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जीआरएसई स्टॉक को बेचने की सलाह दी है।

प्रभुदास लीलाधर कैपिटल ने रक्षा स्टॉक के लिए 2,770 रुपये का लक्ष्य मूल्य रखा है।

ब्रोकरेज ने कहा, "शेयर ने 2833 के शिखर क्षेत्र से अच्छी गिरावट देखी है और हाल ही में 1700 रुपये के क्षेत्र के पास समेकन पाया है, जिसमें स्थिरता बनी हुई है। 1510 रुपये के स्तर के पास हाल ही में बने निचले स्तर के साथ, इसने वर्तमान में एक सकारात्मक कैंडल गठन के साथ वापसी का संकेत दिया है, जिसमें पूर्वाग्रह को सुधारने और आने वाले दिनों में और वृद्धि की उम्मीद के लिए महत्वपूर्ण मात्रा भागीदारी है। आरएसआई ने अत्यधिक ओवरसोल्ड क्षेत्र से सकारात्मक प्रवृत्ति के उलट होने का संकेत दिया है, जो खरीद का संकेत देता है और आगे भी सकारात्मक चाल के साथ आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। चार्ट तकनीकी रूप से बहुत आकर्षक लग रहा है, हम 1420 रुपये के स्टॉप लॉस को बनाए रखते हुए 2,770 रुपये के अपसाइड पोजिशनल लक्ष्य के लिए शेयर खरीदने का सुझाव देते हैं।"

advertisement

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स मुख्य रूप से युद्धपोतों के निर्माण में लगी हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

