क्या शेयर बाजार के एक्सपर्ट की तरह काम करता है Grok AI? जानिए इसका जवाब

Grok AI काफी चर्चा में है। लोग इससे राजनीति, मूवी, इतिहास के अलावा शेयर बाजार से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। हमने भी Grok AI से स्टॉक को लेकर सवाल पूछा है। नीचे जानते हैं कि Grok AI ने क्या जवाब दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 18, 2025 11:22 IST
grok ai stocks selection
Photo credit: xAI

एलन मस्क की कंपनी xAI द्वारा बनाए गए Grok AI इन दिनों चर्चा में है। लोग इससे राजनीति, इतिहास और शेयर बाजार से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। खास बात यह है कि यह हिन्दी में भी सवालों के सटीक जवाब दे रहा है। कई लोग Grok AI से स्टॉक कौन-से खरीदें या बेचें यह सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में अब Grok AI को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या यह वाकई शेयर बाजार के एक्सपर्ट की तरह सलाह दे सकता है? 

Grok AI से हमने भी सलाह ली। हमने इससे पूछा कि कौन-से स्टॉक खरीदने चाहिए। इस पर Grok AI ने हमें चार शेयर खरीदने की सालह दी। 

Grok AI ने दिए इन स्टॉक्स को खरीदने की सलाह

हमने पूछा- मैं 30 साल की हाउस वाइफ हूं। मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मुझे 5 शेयर बताएं जिसमें पांच साल के निवेश कर सकती हूं।    

इस सवाल का जवाब देते हुए Grok AI ने हमें पांच अलग-अलग सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दिया। 

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries)

यह भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जो ऑयल, गैस, टेलीकॉम (Jio), और रिटेल जैसे सेक्टर में काम करती है। कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन और मजबूत ग्रोथ प्लान इसे लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित बनाता है।

संभावना: अगले 5 साल में Jio और रिटेल बिजनेस की बढ़ोतरी से शेयर में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

HDFC बैंक (HDFC Bank)

यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्राइवेट बैंक है, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है। इसकी मजबूत बैलेंस शीट और ग्रोथ इसे सुरक्षित निवेश बनाती है।

संभावना: बैंकिंग सेक्टर में बढ़ती डिजिटल और लोन डिमांड से फायदा मिल सकता है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)

भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी, जो ग्लोबल मार्केट में मजबूत है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI के बढ़ते इस्तेमाल से यह आगे बढ़ रही है।

संभावना: टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ने से 5 साल में स्थिर रिटर्न मिल सकता है।

नेस्ले इंडिया (Nestle India)

FMCG सेक्टर की यह कंपनी मैगी, कॉफी, और डेयरी प्रोडक्ट्स में लीडर है। रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है।

संभावना: स्थिर ग्रोथ और कम जोखिम के साथ यह लंबी अवधि के लिए अच्छा विकल्प है।

भारती एयरटेल (Bharti Airtel)

टेलीकॉम सेक्टर में यह कंपनी 5G और डेटा सर्विसेज में तेजी से बढ़ रही है। इसका मार्केट शेयर और फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है।

संभावना: 5G के रोलआउट और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार से अगले 5 साल में अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

क्या वाकई Grok AI निवेश सलाह देने के काबिल है?

Grok AI ने मजबूत कंपनियों का चुनाव किया, जो भारतीय बाजार में लीडर हैं। हालांकि,Grok AI ने केवल अनुमान और रुझानों के आधार पर सुझाव देता है, लेकिन यह 100% सही नहीं हो सकता। यह भले ही स्टॉक्स की जानकारी दे, लेकिन पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के लिए ह्यूमन एक्सपर्ट की जरूरत हमेशा रहेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
