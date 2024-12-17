ग्रीन एनर्जी Penny Stock में दो दिन से अपर सर्किट, कंपनी पर नहीं कोई कर्ज और FIIs की भी हिस्सेदारी

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की माइक्रोकैप कंपनी Veer Energy & Infrastructure Ltd के शेयरों ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट हिट किया है। आज इस कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखनेव को मिली, जबकि सोमवार को भी 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए थे।

advertisement

दूसरे दिन भी अपर सर्किट

मंगलवार को वीर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Veer Energy & Infrastructure Ltd) के शेयर 23.73 रुपये के पिछले बंद मूल्य से 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 24.91 रुपये पर खुले और इस स्तर पर अपर सर्किट हिट कर गए। यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की प्रमुख कंपनी है और पिछले 5 सालों से कर्जमुक्त है। इसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की 0.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो मार्च 2022 से स्थिर है। इसका मतलब है कि पिछले 2.5 सालों में विदेशी निवेशकों ने इस स्टॉक में न तो खरीदी की है और न ही बेची है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

इस रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक का प्रॉपिट टू अर्निंग (P/E) रेश्यो 39.74 है, जो कि अपेक्षाकृत हाई है। वीर एनर्जी का 52 वीक का उच्चतम स्तर 35.64 रुपये और न्यूनतम स्तर 16.41 रुपये रहा है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो यह 37.27 करोड़ रुपये है। इसमें प्रमोटर्स की 25.7 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 73.9 प्रतिशत है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का स्टेक 0.4 प्रतिशत है।

मल्टीबैगर रिटर्न

इस हफ्ते स्टॉक में 10 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जबकि पिछले 5 दिनों में यह लगभग 6 प्रतिशत बढ़ा है। एक महीने में इसमें 18 प्रतिशत से अधिक की बढ़त आई है। एक साल में इस स्टॉक ने 31 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है, जबकि पिछले तीन सालों में इसने निवेशकों को 104 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और पिछले पांच सालों में 285 प्रतिशत का रिटर्न हासिल हुए है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।