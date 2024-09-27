Goldman Sachs ने कहा, ये स्टॉक अपने IPO प्राइस तक गिर जाएगा

Goldman Sachs की हालिया रिपोर्ट्स ने काफी ध्यान खींचा। अब इस ग्लोबल ब्रोकरेज ने एक और रिपोर्ट जारी की है। जिसमें एक फार्मा स्टॉक पर नजरिया रखते हुए कहा कि ये अपने IPO प्राइस के स्तर तक जा सकता है और स्टॉक बेचने की भी सलाह दी है। आइये जानते हैं कंपनी का नाम और रिपोर्ट से जुड़ी डिटेल्स।

गोल्डमैन सैक्स ने इस बार की रिपोर्ट में फार्मा सेक्टर की कंपनी Gland Phama के बारे में जिक्र किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि Gland Phama की प्रॉफिटिबिलटी को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे के 5 फैक्टर्स बताए गए हैं।

1. ग्रोथ के लिए कम-मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पर बढ़ती निर्भरता

2. अमेरिकी बाजार में प्रमुख प्रोडक्ट्स में प्राइजिंग प्रेशर और बढ़ता कंपिटिशन

3. हाई मार्जिन वाले नए लॉन्च में संभावित देरी

4. Cenexi कंपनी में अपेक्षा से धीमी सुधार प्रक्रिया

5. कंपनी की नई कोशिशों के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत

क्या स्टॉक महंगा?

इन सब कारण के चलते गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 के लिए ग्लैंड फार्मा के प्रति शेयर आय (EPS) का अनुमान 17% से 20% तक घटा दिया है, साथ ही कंपनी का कोर बिजनेस मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट की कमी की है। 12 महीने की फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग्स मल्टीपल पर 28 गुना पर, गोल्डमैन सैक्स को ग्लैंड फार्मा का मौजूदा वैल्यूएशन महंगी लगती है, जबकि इसके प्रमुख इन्जेक्टेबल पीयर्स कंपनियों के लिए य20 गुना का मल्टीपल है।

घटाए टारगेट्स

Goldman Sachs ने साल 2022 में ग्लैंड फार्मा पर "खरीदें" रेटिंग को घटाकर "बेचें" कर दिया है। ब्रोकरेज ने अपने टारगेट को 2,075 रुपये से 27% घटाकर 1,500 रुपये कर दिया है। जो कि वा Gland Pharma के IPO प्राइस मूल्य के बराबर है, जब कंपनी ने साल 2020 में बाजार में लिस्टिंग की थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।