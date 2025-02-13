Goldman Sachs की निवेश वाली कंपनी का बुरा हाल, ऑल-टाइम से आधा हुआ प्राइस

Share Market News: ग्लोबल फाइनेंशियल दिग्गज Goldman Sachs और प्रमुख घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) द्वारा समर्थित स्मॉल-कैप स्टॉक Archean Chemical Industries गुरुवार, 13 फरवरी को इंट्राडे ट्रेड में अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया। यह गिरावट कंपनी द्वारा एक प्रमोटर के शेयर गिरवी रखने की घोषणा के बाद आई, जिससे निवेशकों में घबराहट बढ़ गई।

advertisement

शेयरों में भारी गिरावट

गुरुवार को Archean Chemical के शेयर की कीमत 6.13% गिरकर ₹436 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। कंपनी ने बताया कि प्रमोटर Chemikas Speciality LLP ने Bajaj Finance के साथ 11,15,000 इक्विटी शेयर (₹2 प्रति शेयर) गिरवी रखे हैं। यह संख्या Chemikas Speciality LLP की कुल हिस्सेदारी का 2.96% और कंपनी की कुल इक्विटी पूंजी का 0.90% है।

Archean Chemical का शेयर ₹450.55 पर खुला, जो इसके पिछले बंद स्तर ₹464.45 से कम था और अंत में 2.59% गिरावट के साथ ₹451.95 पर बंद हुआ। कंपनी ने यह घोषणा बुधवार, 12 फरवरी को बाजार बंद होने के बाद की थी, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई।

Goldman Sachs और DIIs की हिस्सेदारी

दिसंबर तिमाही (Q3FY25) के अंत तक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के पास कंपनी के 1,31,38,918 शेयर (10.65% हिस्सेदारी) थे। Goldman Sachs ने Goldman Sachs India Equity Portfolio के जरिए 30,38,345 शेयर (2.46% हिस्सेदारी) रखे थे।घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) के पास 2,82,08,506 शेयर (22.85% हिस्सेदारी) थी। इनमें प्रमुख म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी इस प्रकार थी:

Nippon India Small Cap Fund के पास 1.17% की हिस्सेदारी थी।

HDFC Multi Cap Fund के पास 1.53% की हिस्सेदारी थी।

DSP Small Cap Fund के पास 3.44% की हिस्सेदारी थी।

SBI Small Cap Fund के पास 6.92% की हिस्सेदारी थी।

ICICI Lombard General Insurance के पास 1.06% की हिस्सेदारी थी।

Tata AIA Life Insurance के पास 2.25% की हिस्सेदारी थी।



हालांकि, जनवरी से लेकर फरवरी तक में प्रमोटर के शेयर होल्डिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं है। कारोबारी साल की आखिरी तिमाही के आंकड़ें मार्च तिमाही के डेटा में पता चलेगा।

शेयरों में गिरावट का ट्रेंड

Archean Chemical के शेयर 27 फरवरी 2024 को ₹838.20 के 52-वीक हाई पर थे, लेकिन तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। पिछले एक साल में यह 33% गिर चुका है और दिसंबर से कमजोर प्रदर्शन कर रहा है।

Archean Chemical वित्तीय प्रदर्शन (Archean Chemical Q3FY25)

कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) 44.92% घटकर ₹56.29 करोड़ रहा। वहीं, EBITDA 38.24% गिरकर ₹96.33 करोड़ हो गया। इसके अलावा कंपनी की कुल आय 39.8% घटकर ₹254.66 करोड़ रहा।