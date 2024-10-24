scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारGold-Silver Price: अभी और महंगा होने वाला है सोना-चांदी?

Gold-Silver Price: अभी और महंगा होने वाला है सोना-चांदी?

भारत में त्योहारी सीजन हमेशा से गोल्ड ज्वैलरी की खरीदारी का शुभ समय माना जाता है। लेकिन इस साल सोने की रिकॉर्ड कीमतों ने खरीदारों और निवेशकों को दुविधा में डाल दिया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 24, 2024 14:47 IST

भारत में त्योहारी सीजन हमेशा से गोल्ड ज्वैलरी की खरीदारी का शुभ समय माना जाता है। लेकिन इस साल सोने की रिकॉर्ड कीमतों ने खरीदारों और निवेशकों को दुविधा में डाल दिया है। दरअसल 2024 में सोना ना केवल नए शिखर पर पहुंचा है, बल्कि इसने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न भी दिया है। इन बढ़ी हुई कीमतों का असर बाजार और खरीदारी पर भी साफ नजर आ रहा है। ऐसे में इस समय सोना खरीदने को लेकर भी लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में तेजी ने खरीदारों के उत्साह को कमजोर किया है। 

advertisement

नए ट्रेंड
करवा चौथ और धनतेरस जैसे त्योहारों पर ज्वैलर्स को उम्मीद थी कि कीमतें स्थिर रहेंगी और बिक्री में उछाल आएगा। लेकिन बढ़ी हुई कीमतों की वजह से कई ग्राहकों ने भारी ज्वैलरी की जगह हल्के और ट्रेंडी डिज़ाइन वाले मंगलसूत्र और रिंग्स को प्राथमिकता दी। इन हल्के आइटम्स की वजह से करवा चौथ पर ज्वैलरी इंडस्ट्री ने देशभर में 3300 करोड़ रुपये की बिक्री करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन मौजूदा ऊंची कीमतों के असर से ये ट्रेंड धनतेरस-दीवाली तक जारी रहेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। इसकी वजह है कि ऊंची कीमतों के चलते कई लोग पुराने गहनों का एक्सचेंज कर नई ज्वैलरी में निवेश कर रहे हैं। 

गोल्ड और होगा महंगा!
लॉन्ग टर्म के लिए सोना अभी भी एक सुरक्षित विकल्प है क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताएं आगे भी इसकी कीमतों को बढ़ा सकती हैं। आने वाले कुछ महीनों में गोल्ड की कीमतों में 10 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। साल के आखिर तक इसके 80 हजार रुपये प्रति दस ग्राम तक जाने के आसार हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक अनिश्चितता ने सोने की डिमांड को बढ़ाया है। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती और डॉलर में कमजोरी भी सोने की कीमतों को बढ़ावा दे रही है।

शेयर मार्केट को छोड़ा पीछे
गोल्ड की कीमतों ने इस साल रिटर्न के मामले में शेयर बाजार समेत निवेश के तमाम विकल्पों को काफी पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में सोने ने 31.33 फीसदी का रिटर्न देकर पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले 2007 में निवेशकों को गोल्ड से 31.02 परसेंट का रिटर्न मिला था। बढ़ती कीमतों और मजबूत रिटर्न ने सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प बना दिया है। हालांकि कीमतों में तेजी के असर से त्योहारों में इसकी बिक्री गिरने की आशंका बढ़ गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऊंची कीमतों के चलते त्योहारी सीजन में बिक्री का वॉल्यूम 20 फीसदी तक गिर सकता है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 24, 2024