Newsशेयर बाज़ारGIFT निफ्टी ग्रीन में, एशियाई बाजार, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर की चाल, Q1 परिणाम क्या दे रहे हैं संकेत

GIFT निफ्टी ग्रीन में, एशियाई बाजार, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर की चाल, Q1 परिणाम क्या दे रहे हैं संकेत

ट्रेडर्स दिन के अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक सीमेंट से कमाई की उम्मीद करेंगे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आज दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरूआत करेगा।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2023 08:31 IST
नैस्डेक के नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू इक्विटी सूचकांक शुक्रवार को हल्की बढ़त के साथ खुलने की संभावना है।ट्रेडर्स दिन के अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक सीमेंट से कमाई की उम्मीद करेंगे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आज दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरूआत करेगा।

निफ्टी आउटलुक
दैनिक चार्ट पर, निफ्टी ने  20,200 के स्तर को लक्षित कर सकता है। बीएनपी परिबास द्वारा शेयरखान के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया ने कहा, कीमत और गति दोनों संकेतक मौजूदा तेजी जारी रहने का संकेत दे रहे हैं।"

गिफ्ट निफ्टी का पॉजिटिव संकेत

निफ्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 18 अंक या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 19,876.50 पर कारोबार कर रहा था, जो शुक्रवार को घरेलू बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

एशियाई सूचकांक अधिकतर गिरावट के साथ खुले

प्रमुख व्यापक आर्थिक आंकड़ों से पहले शुक्रवार को एशियाई शेयर ज्यादातर गिरावट के साथ खुले थे। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों में MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक 0.69 प्रतिशत नीचे था। जापान का निक्केई 0.41 प्रतिशत गिरा; ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.41 प्रतिशत गिर गया; न्यूज़ीलैंड का डीजे 0.71 प्रतिशत गिरा; चीन के शंघाई में 0.19 प्रतिशत की गिरावट; हांगकांग का हैंग सेंग 0.15 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.61 प्रतिशत गिर गया।

तेल की कीमतें 
ब्रेंट ऑयल की कीमतों में शुक्रवार को थोड़ा बदलाव किया गया और लगातार तीन सप्ताह की बढ़त के बाद इस सप्ताह के लिए फ्लैट बंद होने की तैयारी थी, क्योंकि बाजार में अमेरिकी कच्चे माल की कमी और कमजोर चीनी आर्थिक आंकड़ों के मुकाबले ब्याज दरों में बढ़ोतरी का अनुमान है, जो मांग को सीमित कर सकता है। ब्रेंट फ्यूचर्स 0016 GMT तक 3 सेंट बढ़कर .67 प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 9 सेंट चढ़कर .74 प्रति बैरल हो गया। गुरुवार को कीमतें मामूली बढ़त के साथ बंद हुईं।

डॉलर इंडेक्स 100 के स्तर से एक टैब ऊपर

शुक्रवार को डॉलर स्थिर था क्योंकि डेटा ने अमेरिकी श्रम बाजार के लचीलेपन की ओर इशारा किया था जो फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने के लिए प्रेरित कर सकता था, जबकि जून में जापान की मुख्य उपभोक्ता मुद्रास्फीति के फिर से बढ़ने के बाद येन मजबूत हुआ। अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर 0.03 प्रतिशत बढ़कर 100.78 पर पहुंच गया। जापानी येन 0.08 प्रतिशत मजबूत होकर 139.97 प्रति डॉलर हो गया, जबकि यूरो 0.04 प्रतिशत बढ़कर .1132 हो गया। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.28% गिर गया


अमेरिकी शेयरों में मिला-जुला रुख रहा
एसएंडपी 500 और नैस्डैक गुरुवार को गिर गए, उनके तिमाही नतीजों के बाद टेस्ला और नेटफ्लिक्स में गिरावट आई, लेकिन एक मजबूत वार्षिक पूर्वानुमान के बाद जॉनसन एंड जॉनसन में बढ़त के कारण डॉव लगातार नौवें दिन आगे बढ़ा। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 163.97 अंक या 0.47 प्रतिशत बढ़कर 35,225.18 पर, एसएंडपी 500 30.85 अंक या 0.68 प्रतिशत गिरकर 4,534.87 पर और नैस्डैक कंपोजिट 294.71 अंक या 2.05 प्रतिशत गिरकर 14,063.31 पर पहुंच गया।

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आज सूचीबद्ध होगा

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) के शेयर शुक्रवार, 23 जुलाई को दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत करेंगे। वाराणसी स्थित निजी ऋणदाता ने 12-14 जुलाई के बीच अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 500 करोड़ रुपये जुटाए, क्योंकि इसके 600 इक्विटी शेयरों के लॉट साइज के साथ 23-25 रुपये की रेंज में शेयर बेचे गए थे।

Q1 परिणाम आज

रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, डीएलएफ, वेदांता, वन97 कम्युनिकेशंस, अशोक लीलैंड, क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण, अतुल, तेजस नेटवर्क्स, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, ग्लेनमार्क लाइफ, सीएमएस इंफो सिस्टम्स, साइएंट डीएलएम और डोडला डेयरी उन कंपनियों में शामिल हैं जो दिन के दौरान जून 2023 तिमाही के लिए अपनी आय की घोषणा करेंगी।

F&O प्रतिबंध में स्टॉक

सात शेयरों-बलरामपुर चीनी मिल्स, पंजाब नेशनल बैंक, एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स, डेल्टा कॉर्प, मणप्पुरम फाइनेंस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक- को शुक्रवार, 22 जुलाई के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा एफएंडओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है। किसी सुरक्षा में डेरिवेटिव अनुबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है जब वे बाजार-व्यापी स्थिति सीमा (एमडब्ल्यूपीएल) के 95 प्रतिशत को पार कर जाते हैं। उक्त सुरक्षा के व्युत्पन्न अनुबंधों में कोई नया पद सृजित नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबंध तब हटा लिया जाता है जब स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट सभी एक्सचेंजों में MWPL के 80 प्रतिशत से कम हो जाता है।

एफपीआई ने 3,371 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई गुरुवार को 3,370.90 करोड़ रुपये के घरेलू शेयरों के शुद्ध खरीदार बने। घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 193.02 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध विक्रेता थे।

डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे चढ़ा

गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे की बढ़त के साथ 81.93 पर बंद हुआ, क्योंकि घरेलू इक्विटी बेंचमार्क अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए और विदेशों में अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी ने निवेशकों की भावनाओं को बढ़ावा दिया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि इसके अलावा, घरेलू पूंजी बाजार में लगातार विदेशी फंड प्रवाह ने भी स्थानीय इकाई को समर्थन दिया।

नोट: पीटीआई, रॉयटर्स और अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ


Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 21, 2023