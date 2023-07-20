scorecardresearch
Drone Destination IPO Allotment: अपने आवेदन की स्थिति और नवीनतम जीएमपी की जांच करें

ड्रोन डेस्टिनेशन को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाएगा। जिसे एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि कंपनी ने 62 रुपये की रेंज में अपने 68 लाख इक्विटी शेयर बेचकर प्राथमिक मार्ग के माध्यम से 44.2 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 20, 2023 18:10 IST
Drone Destination की आवंटन स्थिति सार्वजनिक कर दी गई है

Drone Destination की आवंटन स्थिति सार्वजनिक कर दी गई है, और स्टॉक अपनी लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में मजबूत प्रीमियम पर बना हुआ है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए बंपर बोली के बाद एसएमई काउंटर शुक्रवार, 21 जुलाई को दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत करने वाला है। ड्रोन डेस्टिनेशन को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाएगा। जिसे एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि कंपनी ने 62 रुपये की रेंज में अपने 68 लाख इक्विटी शेयर बेचकर प्राथमिक मार्ग के माध्यम से 44.2 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एसएमई इश्यू को कुल मिलाकर 191.65 गुना सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें योग्य संस्थागत बोलीदाताओं के लिए कोटा 50.46 गुना था, जबकि गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए आवंटन 243.85 गुना बुक किया गया था और खुदरा निवेशकों के लिए हिस्सा 7-13 जुलाई के बीच 250.09 गुना सब्सक्राइब किया गया था। 44.2 करोड़ रुपये के इश्यू के लिए 5,500 करोड़ रुपये की बोलियां आईं।

Also Read: Smallcap का जादू सिर चढ़कर बोला, इस बुलरन में जमकर बने पैसे

2019 में स्थापित, ड्रोन डेस्टिनेशन एक सेवा और प्रशिक्षण कंपनी के रूप में भारत की अग्रणी ड्रोन कंपनी है। इकाई एक डीजीसीए-अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) है जो पूरे भारत में कई स्थानों पर प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करती है। उनके पास अपने क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा प्रशिक्षण नेटवर्क है। पिछली बार ड्रोन डेस्टिनेशन के शेयर अपने निर्गम मूल्य 65 रुपये की तुलना में 39 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर चल रहे थे, जो 60% की लिस्टिंग पॉप क्षमता का सुझाव देता है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम हाल ही में स्थिर रहा है, लेकिन जब इश्यू बोली के लिए खुला तो यह अपने उच्चतम स्तर 50 रुपये से कम हो गया है।

2019 में स्थापित, ड्रोन डेस्टिनेशन एक सेवा और प्रशिक्षण कंपनी के रूप में भारत की अग्रणी ड्रोन कंपनी है

Narnolia Financial Services इस इश्यू के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर थी, जबकि Mashitala Securities को इश्यू के लिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया था। निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज इस इश्यू के लिए बाजार निर्माता थे। आईपीओ आवंटन स्थिति की जांच करने के लिए बोलीदाता रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

Also Read: Demerger के बाद Jio Fin का क्या निकला भाव, जानिए

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
