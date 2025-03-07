scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारGensol Share Price: लुढ़कते स्टॉक को आज लगा पंख! 3% से ज्यादा चढ़ा भाव - ऐसा क्या हुआ?

Gensol Share Price: लुढ़कते स्टॉक को आज लगा पंख! 3% से ज्यादा चढ़ा भाव - ऐसा क्या हुआ?

सुबह 9:42 बजे तक शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा था। इससे पहले पिछले तीन कारोबारी दिन से स्टॉक में लगातार 10% का लोअर सर्किट लगा था और शेयर पिछले 1 हफ्ते में शेयर करीब 40% टूटा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 7, 2025 10:06 IST

Gensol Share Price: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी Gensol Engineering Ltd के शेयर में गिरावट पर आज ब्रेक लगा है। सुबह 9:42 बजे तक शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा था। इससे पहले पिछले तीन कारोबारी दिन से स्टॉक में लगातार 10% का लोअर सर्किट लगा था और शेयर पिछले 1 हफ्ते में शेयर करीब 40% टूटा है। 

क्यों आई शेयर में तेजी?

दरअसल कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) अंकित जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अंकित जैन की जगह कंपनी ने जाबिरमेहंदी आगा को तत्काल प्रभाव से नया CFO नियुक्त किया है।  

कंपनी ने बताया कि जाबिरमेहंदी के पास फाइनेंस में 14 साल से अधिक का अनुभव है और उन्हें जेनसोल के वित्तीय परिचालन की गहरी समझ है। वे इससे पहले जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के सीएफओ के रूप में काम कर चुके हैं। 

पहले क्यों गिर रहा था स्टॉक?

दरअसल Gensol Engineering Ltd की रेटिंग दो रेटिंग एजेंसियों ने डाउनग्रेड की थी। रेटिंग में गिरावट का कारण जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (GEL) की बैंक सुविधाओं में गड़बड़ी थी। रेटिंग एंजेसी CARE Rating Limited ने जेनसॉल इंजीनियरिंग की रेटिंग को डाउग्रेड करते हुए CARE BB+ से CARE D कर दिया था। 

इसके अलावा रेटिंग एजेंसी ICRA Limited ने भी जेनसॉल इंजीनियरिंग की रेटिंग को डाउग्रेड करते हुए [ICRA]BBB- से [ICRA]D कर दिया। 

Gensol Share Price

सुबह 9:42 बजे तक शेयर एनएसई पर 3.35% या 11.20 रुपये चढ़कर  346 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.92% या 9.80 रुपये की तेजी के साथ 345.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gensol Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 35 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में शेयर 52 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 56 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 62 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो पिछले 1 साल में शेयर 66 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 18 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 318 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1561 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 7, 2025