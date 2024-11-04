Gensol Engineering shares शेयरों में किस खबर के बाद आई तेजी

सोमवार को जेनसोल इंजीनियरिंग के शेयरों में शुरुआती ट्रेडस में 5% से अधिक की तेजी आई।

कंपनी ने एक्सचेंज में जानकारी दी कि उसे महाराष्ट्र में एक बड़ा टर्नकी ईपीसी ऑर्डर मिला है। इस परियोजना में 150 मेगावाट क्षमता का ग्राउंड-माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट विकसित करना शामिल है। ये कॉन्ट्रेक्ट 780 करोड़ रुपये है। इसे 15 महीने में पूरा किया जाना है।

इस खबर के बाद स्टॉक 5 परसेंट उछल गया।

तकनीकी रूप से, स्टॉक का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 49.5 पर है, जो संकेत देता है कि स्टॉक चार्ट पर न तो ओवरबॉट था और न ही ओवरसोल्ड। जेनसोल इंजीनियरिंग के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन की तुलना में अधिक लेकिन 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज से कम पर कारोबार कर रहे थे।

जेनसोल इंजीनियरिंग की सोलर ईपीसी (इंडिया) की सीईओ शिल्पा उरहेकर ने कहा, "भारत की अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिताओं में से एक द्वारा हम पर रखे गए भरोसे के लिए हम बहुत आभारी हैं। जेनसोल इंजीनियरिंग, जेनसोल समूह की कंपनियों का एक हिस्सा है, जो सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) सेवाएं प्रदान करती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।