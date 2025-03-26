Gensol Engineering Share भागने के लिए तैयार, कंपनी ने टेकओवर किया ये एसेट

Gensol Engineering Share में तेजी आने की उम्मीद जग गई है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ा अपडेट दिया है। हालांकि, आज भी कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लगा है। जी हां, बाजार खुलते ही कंपनी के स्टॉक में 5 फीसदी का लोअर सर्किट लगा। इसके बाद शेयर का भाव 204.40 रुपये प्रति शेयर हो गया। मंगलवार को कंपनी के शेयर 215.15 रुपये प्रति स्टॉक पर बंद हुए थे।

advertisement

किस एसेट को किया टेकओवर

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार Refex Green Mobility Limited और Gensol Engineering Limited ने एक एसेट टेकओवर (Asset Takeover) किया है। यह जानकारी सेबी (SEBI) के नियमों के अनुसार दी गई है। इस टेकओवर से दोनों कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। कंपनी ने अभी टेकओवर से जुड़ी बाकी जानकारी साझा नहीं की है।

शेयर में जारी गिरावट

Gensol Engineering के शेयरों में लगातार बिकवाली हो रही है। 26 मार्च को लगातार तीसरे दिन इसके शेयरों ने लोअर सर्किट (Lower Circuit) लगा है। पिछले एक महीने में शेयर की कीमत में 62% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। NSE पर शेयर की कीमत 5% गिरकर ₹215.15 पर आ गई।

क्यों गिर रहा स्टॉक

कंपनी पर कर्ज चुकाने में देरी और गलत दस्तावेज देने के आरोप लगे हैं, जिससे इसके शेयरों पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों से इंकार किया है और खुद इसकी जांच कर रही है।

कैसी है स्टॉक की परफॉर्मेंस (Gensol Engineering Share Performance)

कंपनी का मार्केट-कैप 775.63 करोड़ रुपये है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी के शेयर ने पिछले एक महीने में शेयर ने 64.08 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया। साल 2025 में अभी तक शेयर में 73.59 फीसदी की गिरावट आई है। इसी तरह एक साल में शेयर ने 78.85 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 954.78 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।