Gensol Engineering Share Price: 52-Week Low पर पहुंचा स्टॉक, अब आया बड़ा अपडेट; शेयर पर रखें नजर

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको Gensol Engineering के शेयर पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी ने हाल ही में बड़ा अपडेट दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 9, 2025 15:27 IST
Gensol Engineering Share

शेयर बाजार के निवेशकों को Gensol Engineering के शेयर (Gensol Engineering Share) पर फोकस रखना चाहिए। दरअसल, हाल ही में कंपनी ने बड़ा अपडेट दिया है जिसके बाज स्टॉक में तेजी आने की उम्मीद है। कंपनी के अपडेट से पहले बता दें कि आज जेनसोल के शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। 

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 4.98 फीसदी गिरकर 140.20 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

Gensol Engineering Limited ने झारखंड के धनबाद जिले के पंचेत शहर में अपना नया ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने यह प्रोजेक्ट  40 करोड़ रुपये के EPC कॉन्ट्रैक्ट के तहत डेवल्प किया है। इस सोलर प्लांट को 40 एकड़ जमीन पर शुरू किया गया है। यह प्लांट सालाना 1.5 करोड़ यूनिट एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी। कंपनी ने एडवांस Mounting Structure Systems (MMS) और हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल (PV Modules) लगाए हैं, जिससे पावर आउटपुट बेहतर बना रहे। कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए अगले 5 साल तक O&M सपोर्ट देगी ताकि सोलर प्लांट की परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस  बनी रहे। 

शेयर की परफॉर्मेंस (Gensol Engineering Share Performance)

Gensol Engineering के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले दो साल से कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिला है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी के शेयर में पिछले एक महीने में 56.35 फीसदी गिरा है। सालभर में शेयर ने 85.75 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर ने पांच साल में 560.70 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 532.79 करोड़ रुपये है।

शेयर प्राइस टारगेट (Gensol Engineering Share Price Target)

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि Gensol Engineering के शेयर  गिरावट के दौर से गुजर रही है, जिसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। स्टॉक शॉर्ट-टर्म और मूविंग एवरेज दोनों से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। अभी स्टॉक के वापसी का संकेत नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम पैटर्न तीव्र बिक्री गतिविधि का संकेत देते हैं। इससे दूर रहना सबसे अच्छा है। स्टॉक 100 रुपये से नीचे जा सकता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 9, 2025