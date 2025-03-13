Gensol Engineering Limited के बोर्ड मीटिंग में हुए बड़े फैसले, शेयरधारकों को होग बंपर फायदा

scorecardresearch
Gensol Engineering Limited की बोर्ड मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का असर शेयरधारकों पर पड़ेगा। आर्टिकल में जानते हैं कि कंपनी ने कौन-से फैसले लिए हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 16:56 IST
Gensol Engineering Limited ने 13 मार्च 2025 को अपनी बोर्ड मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों का मकसद कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ावा देना और शेयरधारकों को अधिक लाभ देना है। कंपनी ने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCBs) जारी करने, स्टॉक स्प्लिट (Stock Split), वॉरंट अलॉटमेंट (Warrant Allotment) और असाधारण आम बैठक (EGM) की मंजूरी जैसे अहम फैसले लिए हैं।

FCCBs जारी करने की मंजूरी

बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में Foreign Currency Convertible Bonds , अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट (American Depository Receipts - ADRs) और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट (Global Depository Receipts - GDRs) जारी करने की योजना को मंजूरी दी है।

इस फैसले के तहत कंपनी USD 50 मिलियन (करीब ₹415 करोड़) तक की पूंजी जुटा सकेगी। यह फंड अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट प्लेसमेंट या अन्य माध्यम से जुटाया जाएगा। हालांकि,इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी है।

स्टॉक स्प्लिट का एलान

बोर्ड ने कंपनी के इक्विटी शेयरों को ₹10 के फेस वैल्यू से घटाकर ₹1 यानी 1:10 स्टॉक स्प्लिट करने का फैसला किया है। स्टॉक स्प्लिट से शेयर बाजार में Liquidity बढ़ेगी जो कि छोटे निवेशकों को आकर्षित करेगा। इससे शेयरों की पहुंच रिटेल निवेशकों तक बढ़ेगी। कंपनी रिकॉर्ड डेट की घोषणा शेयरधारकों की मंजूरी के बाद करेगी।

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव

कंपनी के शेयर कैपिटल  हुए बदलाव को दर्ज करने के लिए MoA के क्लॉज V (Clause V of Memorandum of Association) में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

 वॉरंट जारी करने की मंजूरी

Gensol Engineering ने अपने प्रमोटर ग्रुपको 3,57,14,285 वॉरंट (Convertible Warrants) जारी करने को मंजूरी दी है। इन वॉरंट्स की इश्यू कीमत ₹56 प्रति वॉरंट होगी, जिससे कंपनी ₹199.99 करोड़ जुटाएगी।

इन वॉरंट्स को 18 महीने के भीतर इक्विटी शेयरों में बदला जा सकता है। इस प्रोसेस के बाद जस्मिंदर कौर (Jasminder Kaur) की हिस्सेदारी 1.15% से बढ़कर 9.56% हो जाएगी, जिससे उनका नियंत्रण कंपनी में और मजबूत होगा।

EGM की मंजूरी

बोर्ड ने असाधारण आम बैठक (Extraordinary General Meeting - EGM) का ड्राफ्ट नोटिस मंजूर कर दिया है। EGM का उद्देश्य इन सभी फैसलों पर शेयरधारकों की अंतिम मंजूरी लेना है।

इन फैसलों का निवेशकों पर असर

Gensol Engineering Limited द्वारा लिए गए ये फैसले कंपनी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने, शेयरधारकों के लिए अधिक लाभदायक बनाने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेंगे। स्टॉक स्प्लिट से छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी, जबकि FCCBs और वॉरंट अलॉटमेंट से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
