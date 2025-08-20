Gem Aromatics IPO: एसेन्शियल ऑयल्स, अरोमा केमिकल्स जैसी खुशबूदार चीजें बनाने वाली कंपनी जेम एरोमैटिक्स लिमिटेड (Gem Aromatics Ltd.) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज दूसरा दिन है। इस ऑफर में निवेशक 21 अगस्त तक पैसा लगा सकते हैं।

19 अगस्त के शाम 6 बजे तक के डेटा के मुताबिक इस आईपीओ का कुल 1.03 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। Qualified Institutional Buyers ने अभी तक 1.05 गुना, Non-Institutional Investor ने अभी तक 0.88 गुना और Retail Individual Investor ने अभी तक 1.08 गुना सब्सक्राइब किया है।

चलिए जानते हैं कितना है इसका आज का जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल।

Gem Aromatics IPO GMP Today

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक कंपनी का लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 9:27 बजे तक 26 रुपये है। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 8% के प्रीमियम के साथ ₹351 रुपये पर हो सकती है।

Gem Aromatics IPO Details

₹451.25 करोड़ के इस मेनबोर्ड आईपीओ में कंपनी 0.54 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹175 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के जरिए 0.85 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹276.25 करोड़ जुटाना चाहती है।

जेम एरोमैटिक्स का आईपीओ 19 अगस्त को खुला था जो कल यानी 21 अगस्त को बंद होगी। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹309-₹325 है और कंपनी ने 46 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,214 का निवेश करना होगा।

इस आईपीओ का अलॉटमेंट शुक्रवार 22 अगस्त को हो सकता है और BSE, NSE पर इसकी लिस्टिंग मंगलवार 26 अगस्त को हो सकती है।

Gem Aromatics के बारे में

जेम एरोमैटिक्स लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 1997 में हुई थी। यह कंपनी भारत में खास तरह की खुशबू वाली सामग्री बनाती है, जैसे: एसेन्शियल ऑयल्स (Essential Oils), अरोमा केमिकल्स (Aroma Chemicals) और वैल्यू-एडेड डेरिवेटिव्स (Value-Added Derivatives)

कंपनी को इस क्षेत्र में 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है और यह Mother Ingredients से लेकर Value-Added Derivatives तक कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है।

इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है, जैसे: ओरल केयर (दांत और मुंह की देखभाल), कॉस्मेटिक्स (सौंदर्य उत्पाद), न्यूट्रास्यूटिकल्स (पोषण आधारित दवाएं), फार्मास्यूटिकल्स (दवाएं), वेलनेस और पर्सनल केयर, पेन मैनेजमेंट (दर्द कंट्रोल)

कुल 70 प्रोडक्ट्स हैं, जो 4 मुख्य कैटेगरी में बंटे हैं:

पुदीना और उसके डेरिवेटिव्स (Mint and its derivatives)

लौंग और उसके डेरिवेटिव्स (Clove and its derivatives)

फिनोल (Phenol)

अन्य सिंथेटिक और प्राकृतिक पदार्थ (Other synthetic and natural ingredients)

वित्त वर्ष 2025 में, कंपनी ने 225 ग्राहकों को सर्विस दी, जिनमें से 44 ग्राहक अंतरराष्ट्रीय थे। इसके प्रोडक्ट 18 देशों में भेजे जाते हैं, जिनमें अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

कंपनी अपने प्रोडक्ट बी2बी (Business-to-Business) मॉडल के तहत सीधे ग्राहकों को बेचती है। 31 मार्च 2025 तक, कंपनी के पास 13 वैज्ञानिकों की इन-हाउस R&D टीम थी। इस टीम ने नई तकनीकों का उपयोग कर Value-Added Derivatives में उन्नत फॉर्मूलेशन तैयार किए।