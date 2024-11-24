scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार US से Gautam Adani और भतीजे सागर को समन, 21 दिनों में देना होगा जवाब

US से गौतम अडानी और भतीजे सागर को समन, 21 दिनों में देना होगा जवाब

अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अ़डानी और उनके भतीजे सागर की परेशानियां और बढ़ गई है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के जरिए $265 मिलियन (₹2,200 करोड़) रिश्वत देने के आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए गौतम अ़डानी और उनके भतीजे को तलब किया गया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 24, 2024 16:22 IST

अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अ़डानी और उनके भतीजे सागर की परेशानियां और बढ़ गई है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के जरिए $265 मिलियन (₹2,200 करोड़) रिश्वत देने के आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए गौतम अ़डानी और उनके भतीजे को तलब किया गया है। आरोप है कि उन्होंने सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स को सुरक्षित करने के लिए यह रकम भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत के रूप में दी।

advertisement

अडानी के अहमदाबाद स्थित शांतिकुंज फार्म हाउस और उनके भतीजे सागर के बोडाकदेव स्थित निवास पर US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) से 21 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए समन भेजे गए हैं।

21 नवंबर को न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भेजे गए एक नोटिस में कहा गया है कि इस समन की सर्विस के 21 दिनों के भीतर (जिस दिन ये नोटिस मिला है, उसे छोड़कर)... दोनों आरोपियों को संघीय सिविल प्रक्रिया नियम 12 के तहत एक आवेदन दाखिल करना होगा। अगर अभियुक्त जवाब देने में विफल रहते हैं, तो शिकायत में मांगी गई राहत के लिए आपके खिलाफ डिफॉल्ट का फैसला पारित किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि समय पर अपना उत्तर या आवेदन कोर्ट में भी दाखिल करना होगा।

गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर सहित सात अन्य आरोपियों पर साल 2020 और 2024 के बीच लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की योजना बनाने का आरोप है ताकि वो आकर्षक सोलर ऊर्जा सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकें, जो 20 सालों में 2 बिलियन डॉलर का फायदा देने की संभावना थी। यह आरोप न्यूयॉर्क कोर्ट में बुधवार को खोले गए एक केस में लगाया गया है।

अमेरिकी न्याय विभाग के जरिए लाए गए अभियोग से अलग, US SEC ने अडानी और सागर के साथ-साथ अज्योर पावर ग्लोबल के एक कार्यकारी सायरिल कबानेस के खिलाफ भी रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। पोर्ट्स-टू-एनर्जी समूह अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वह सभी संभव कानूनी उपायों का सहारा लेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 24, 2024