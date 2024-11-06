Q2 नतीजों के बाद इस PSU Stock में बंपर तेजी, ब्रोकरेज ने कहा अभी और भागेगा!

सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद सरकारी PSU स्टॉक गैल (GAIL) के शेयर में दमदार तेजी देखी जा रही है। स्टॉक इंट्रा डे के दौरान शेयर 7 प्रतिशत तक उछल गया। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक पर ब्रोकरेज के नजरिये के बारे में समझते हैं।

गैल (GAIL) के जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही के नतीजों को देखें तो मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। जिसकी वजह गैस ट्रांसमिशन बिजनेस से कमाई और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में सुधार है। नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने GAIL के शेयरों पर सकारात्मक नजरिया रखा है, जो कंपनी की नई पाइपलाइन विस्तार योजना के कारण है।

वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी Jefferies ने स्टॉक पर अपनी रेटिंग ‘बाय’ में अपग्रेड की है और ₹240 का टार्गेट प्राइस रखा है, जो 5 नवम्बर के क्लोजिंग से 22% की संभावित बढ़त दिखाता है। ब्रोकर ने यह भी नोट किया कि कामकाजी मुनाफा यानि EBITDA साल दर साल 7 प्रतिशत बढ़ा है, जो विश्लेषकों के अनुमान से हल्के तौर पर कम है, लेकिन गैस ट्रांसमिशन और पेट्रोकेमिकल कारोबार में सुधार के चलते यह कमजोर ट्रेडिंग को संतुलित कर गया।

Jefferies ने कहा कि कंपनी की नई पाइपलाइनों के कारण मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसा अनुमान है कि यह बढ़ोतरी जारी रहेगी क्योंकि मिड CY25 तक और पाइपलाइनों का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। US गैस भंडारों के ऊंचे स्तर के कारण ट्रेडिंग की प्रॉफिटिबलिटी में भी स्थिरता बनी रहनी चाहिए।

ब्रोकर का अनुमान है कि FY24-27 के दौरान गैल का EBITDA 9% की कंपाउंट एनुअल ग्रोथ (CAGR) से बढ़ेगा। इसके अलावा हाल की ऊंचाई से 20% की गिरावट को देखते हुए ब्रोकरेज का मानना है कि रिस्क-रिवार्ड पॉजिटिव है।

दूसरी ओर Morgan Stanley ने गैल पर अपनी ‘ओवरवेट’ स्टांस को बनाए रखा है और स्टॉक के लिए ₹258 का टार्गेट प्राइस रखा है, जो स्टॉक वैल्यू में 31% से अधिक की बढ़ोतरी का संकेत देता है। ब्रोकर ने बताया कि गैल ने अपने गैस पाइप्स के लिए 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) रिपोर्ट किया, जिसमें नए पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार से वॉल्यूम बढ़ोतरी से फायदा मिला। FY26 के लिए 1.2 गुना प्राइस-टू-बुक के साथ और घरेलू गैस एंट्री में बढ़ोतरी के कारण, मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि स्टॉक के लिए मूल्यांकन में कई ट्रिगर हैं।

यह टिप्पणी उस समय आई है जब GAIL ने सितंबर 30 2024 को समाप्त हुई दूसरी तिमाही के लिए अपने नेट प्रॉफिट में 9.41% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। इसका नेट मुनाफा ₹2,672 करोड़ था, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹2,442 करोड़ था। कंपनी की ऑपरेशन से आय 3% बढ़कर ₹32,912 करोड़ हो गई। ऑपरेटिंग स्तर पर EBITDA 7% बढ़कर ₹3,744 करोड़ हो गया।

