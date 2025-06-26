1 रुपये वाले शेयर में फिर लगा अपर सर्किट, निवेशकों को पसंद आ गई ये बात

scorecardresearch
Penny Stock: दो सत्रों से टेक कंपनी GACM Technologies के शेयर में अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी ने हाल ही में अपने AI एजुकेशन कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 26, 2025 11:04 IST
Penny Stock

26 जून 2025 (गुरुवार) को GACM Technologies के शेयर में बढ़त देखने को मिली। बुधवार को यह शेयर ₹0.99 के स्तर पर 5% अपर सर्किट में बंद हुआ था और गुरुवार को भी इसमें खरीदारी बनी रही। कंपनी के शेयर में आज अपर सर्किट लगा है। इसके बाद शेयर का भाव 1.02 रुपये प्रति शेयर हो गया है। 

शेयर में क्यों आई तेजी?
 
स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने WEXL Edu Private Limited नाम की एक उभरती हुई एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म में 30% हिस्सेदारी खरीदी है। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए स्कूलों और संस्थानों के लिए डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन देती है। 

बता दें कि WEXL Edu भारत की एक एडटेक कंपनी है जो AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग और असेसमेंट प्लेटफॉर्म पर काम करती है। यह कंपनी खासकर सरकारी स्कूलों और संस्थागत क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरे देश में किया जा सकता है।

सरकारी ऑर्डर बुक से मिला भरोसा

WEXL Edu के पास ₹30 करोड़ का पक्का ऑर्डर है, जिसमें से ₹25 करोड़ का ऑर्डर दिल्ली सरकार से और ₹5 करोड़ का तमिलनाडु सरकार से मिला है। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक से यह साफ है कि कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है और इसके पास बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं।

GACM को होंगे बड़े फायदे

GACM Technologies का मानना है कि इस डील से उसे कई स्ट्रैटेजिकल और फाइनेंशियली फायदे मिलेंगे। कंपनी को एडटेक जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर में एंट्री मिलेगी। साथ ही यह डील ‘डिजिटल इंडिया’ विजन से भी मेल खाती है। WEXL का बिजनेस मॉडल काफी स्केलेबल है और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 80% से ज्यादा है।

GACM का शेयर परफॉर्मेंस (GACM Technologies  Share Performance)

पिछले एक महीने में GACM Technologies का शेयर 25% चढ़ चुका है। तीन महीने में यह 52% तक ऊपर गया है। अगर पूरे साल की बात करें तो अब तक 27% का रिटर्न मिल चुका है। हालांकि पिछले एक साल में शेयर 5% गिरा था, लेकिन तीन साल में यह 68% और पांच साल में 120% का मुनाफा दे चुका है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
