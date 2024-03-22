scorecardresearch
पूर्व सेबी प्रमुख एम. दामोदरन को अनुबंध उल्लंघन के मुकदमे के लिए 206 करोड़ रुपये का जुर्माना देने को कहा गया

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 22, 2024 11:21 IST
पूर्व सेबी प्रमुख एम. दामोदरन

SEBI के पूर्व प्रमुख M. Damodaran को कथित तौर पर एनवाईएसई-सूचीबद्ध अपहेल्थ और ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स से जुड़े विवाद में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (आईसीए) द्वारा लगभग 206 करोड़ रुपये (84 मिलियन) का भुगतान करने के लिए कहा गया है। कथित तौर पर अदालत ने अनुबंध मुकदमे का उल्लंघन करने के लिए दामोदरन पर जुर्माना लगाया है। दामोदरन ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स में शेयरधारक थे। बिजनेसवर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिलाकर, अदालत ने ग्लोकल हेल्थकेयर, उसके प्रमोटरों, प्रमुख शेयरधारकों और निदेशकों के खिलाफ लगभग 920 करोड़ रुपये ($110.2 मिलियन) का हर्जाना लगाया था। अपने मामले में, अपहेल्थ ने दावा किया है कि उसने ग्लोकल में 94.81 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 2,100 करोड़ रुपये नकद, स्टॉक और ऋण का भुगतान किया है और फिर भी इसके प्रमोटरों और निदेशकों ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को रोक दिया और वित्तीय साझा नहीं किया। अपहेल्थ के साथ ग्लोकल के बयान।

Also Read: SEBI का फैसला, अब सेम डे होगा सेटलमेंट

आईसीसी

अपहेल्थ ने इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के तत्वावधान में शिकागो ट्रिब्यूनल में मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। इससे पहले, जब ग्लोकल और उसके प्रमोटरों ने अपहेल्थ को अमेरिकी मध्यस्थता को आगे बढ़ाने में बाधा डालने की कोशिश की थी, तो अपहेल्थ के वकीलों ने एक भारतीय अदालत को बताया था कि मध्यस्थता की कार्यवाही और अमेरिकी स्थल एसपीए (शेयर खरीद समझौते) की शर्तों के अनुसार थे, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी। सौदा। यह विवाद 30 अक्टूबर, 2020 के शेयर खरीद समझौते के अनुसार होल्डिंग्स द्वारा ग्लोकल के अधिग्रहण और उसके बाद ग्लोकल का नियंत्रण होल्डिंग्स को छोड़ने के लिए उनके संविदात्मक दायित्वों के उत्तरदाताओं द्वारा उल्लंघन से उत्पन्न हुआ। 18 मार्च को, आईसीए ने पार्टियों को अंतिम पुरस्कार सुनाया। अंतिम फैसले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उत्तरदाताओं को अनुबंध के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी पाया। दामोदरन कई शीर्ष भारतीय कंपनियों के बोर्ड में हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की विफलता के बाद, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बोर्ड ने अनुपालन और नियामक मामलों को और मजबूत करने में बोर्ड के साथ काम करने के लिए दामोदरन की अध्यक्षता में एक समूह सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की।

ब्लूमबर्ग

ब्लूमबर्ग की कंपनी प्रोफाइल के अनुसार, ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता में एक अस्पताल के रूप में काम करता है। अस्पताल कार्डियोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, नेत्र विज्ञान, स्त्री रोग और प्रसूति, बाह्य रोगी, नर्सिंग और दर्द प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स भारत में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।ब्लूमबर्ग के अनुसार, अपहेल्थ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी स्वास्थ्य प्रबंधन और देखभाल को एकीकृत करने के लिए रोगी-केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य मंच और तकनीक-सक्षम सेवाएं प्रदान करती है। अपहेल्थ दुनिया भर में मरीजों की सेवा करता है।

