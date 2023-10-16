विदेशी बाजार और कच्चे तेल कीमत में बढ़ोतरी: आज के बाजार के महत्वपूर्ण संकेत

घरेलू शेयर बाजार के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी आज कुछ संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स में तेजी की संकेत है, और कच्चे तेल के दाम में 5% की वृद्धि हुई है, जिससे यह 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुँच गया है। आज HDFC Bank और Jio Financial Services जैसी कई कंपनियों के नतीजे भी जारी होने वाले हैं। आगे जानिए कि आज बाजार के लिए कौन-कौनसे महत्वपूर्ण घटक हैं।

विदेशी बाजारों से संकेत



विदेशी बाजारों में स्थिति इस प्रकार है कि अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी की संकेत है, लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार में कुछ मिलाजुला रहा. डाउ जोंस पिछले हफ्ते 0.79% की वृद्धि के साथ बंद हुआ, जबकि S&P 500 इंडेक्स 0.45% की वृद्धि के साथ बंद हुआ। वहीं, नैसडैक कम्पोजिट इंडेक्स पिछले हफ्ते 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इस हफ्ते S&P 500 की 11% की कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें Johnson & Johnson, Bank of America, Netflix और Tesla शामिल हैं।

अब बात करते हैं एशियाई बाजारों की, जहां आज कुछ नरमी दिख रही है। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.67% की वृद्धि के साथ कामकाज कर रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.58% की कमी के साथ कारोबार कर रहा है। हैंग सैंग इंडेक्स और शंघाई कम्पोजिट इंडेक्स से नरमी के संकेत मिल रहे हैं।

बाजार के लिए अन्य संकेत

कच्चा तेल कीमत में 5% से ज्यादा वृद्धि हो रही है, जोकि इसे अप्रैल के बाद सबसे ऊपर ले गया है। इसका कारण है इजरायल-हमास युद्ध, जिसने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल कीमतों में तेजी का कारण बना है। इस युद्ध के चलते मीडिल ईस्ट में कच्चे तेल के उत्पादन की चिंता बढ़ सकती है, जहां दुनिया का एक तिहाई कच्चे तेल उत्पादन होता है। अमेरिकी की ओर से रूस पर कड़े प्रतिबंधों की खबरें भी हैं, और इसके बीच जियो-पॉलिटिकल तनाव के कारण कच्चे तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने की संभावना है।

इजरायल-हमास युद्ध के संदर्भ में, इसके परिणामस्वरूप बाजार पर भी असर होगा। इजरायल पर हमास के हमले के बाद कई लोगों की मौत हो गई है, और इसके बाद इजरायल ने जवाबी हमले शुरू किए हैं। इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने का आदेश दिया है, और इससे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इस युद्ध में दोनों ओर से कई लोगों की मौत हो गई है।

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी के कारण, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की है। इस बिकवाली के दौर के बाद अब विशेषज्ञों का विचार है कि आने वाले महीनों में यह बिकवाली रुक सकती है। फिलहाल, विदेशी निवेशकों ने कई शेयर्स को बेचा है, और इसके बीच डोमेस्टिक निवेशकों ने कुछ शेयर्स को खरीदा है।

विकल्प आंकड़ों से पता चलता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए 19,500 स्तर महत्वपूर्ण समर्थन बन सकता है, जबकि 19,800 - 19,900 स्तर पर प्रतिरोध देखा जा सकता है। साप्ताहिक विकल्प आंकड़ों के आधार पर, 19,800 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपेन इंटरेस्ट दिख रहा है, और इसके बाद 19,900 और 20,000 की स्ट्राइक पर अधिकतम कॉल ओपेन इंटरेस्ट है। 19,700 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट ओपेन इंटरेस्ट दिख रहा है, और इसके बाद 19,000 और 19,600 की स्ट्राइक पर पुट ओपेन इंटरेस्ट अधिक है।

NSE ने SAIL को F&O बैन में शामिल किया है। इसके अलावा, Balrampur Chini, BHEL, Delta Corp, Hindustan Copper, Indiabulls Housing Finance, India Cements, L&T Finance, Manappuram Finance, PNB, और Sun TV के स्टॉक्स भी F&O बैन में शामिल हैं।