Mamata Machinery, DAM Capital समेत 5 IPO से एक झटके में शानदार कमाई, मल्टीबैगर डेब्यू

5 कंपनियों के शेयरों ने आज दलाल स्ट्रीट पर शानदार डेब्यू किया, जिनमें DAM Capital Advisors, Mamata Machinery, Transrail Lighting, Sanathan Textiles और Concord Enviro शामिल हैं। इन कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को अच्छे से लेकर मजबूत लिस्टिंग गेन दिया। इन आईपीओ को 19 दिसंबर और 23 दिसंबर को बिडिंग के लिए खोला गया था और इनसे कुल मिलाकर ₹2,900 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई गई।

Mamata Machinery

ममता मशीनी के शेयरों ने अपने स्टॉक मार्केट डेब्यू पर मल्टीबैगर रिटर्न दिया, क्योंकि पैकेजिंग मशीनरी निर्माता के शेयर ₹600 पर NSE पर लिस्ट हुए, जो उनके इश्यू प्राइस ₹243 से 146.91 प्रतिशत अधिक था। शेयर ने BSE पर भी इसी प्रीमियम और कीमत के साथ अपना ट्रेडिंग सत्र शुरू किया। अहमदाबाद स्थित ममता मशीनी ने अपने शेयर ₹230-243 के प्राइस बैंड में बेचे थे। निवेशक न्यूनतम 61 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते थे। कंपनी ने कुल ₹179.30 करोड़ जुटाए, जो पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) था। आईपीओ को कुल मिलाकर 194.95 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया।

DAM Capital Advisors

DAM Capital Advisors के शेयरों ने अपने स्टॉक मार्केट डेब्यू पर शानदार लिस्टिंग गेन दिया, क्योंकि निवेश बैंकिंग कंपनी के शेयर BSE पर ₹393 पर लिस्ट हुए, जो उनके इश्यू प्राइस ₹283 से 38.87 प्रतिशत अधिक थे। इसी तरह, शेयर ने BSE पर अपने पहले ट्रेडिंग सत्र में ₹392.90 के साथ 38.83 प्रतिशत प्रीमियम के साथ शुरुआत की। मुंबई स्थित DAM Capital Advisors ने अपने शेयर ₹260-283 के प्राइस बैंड में बेचे थे। निवेशक न्यूनतम 53 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते थे। कंपनी ने ₹840.25 करोड़ जुटाए, जो पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) था। आईपीओ को कुल मिलाकर 82.08 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया।

Transrail Lighting

Transrail Lighting के शेयरों ने अपने स्टॉक मार्केट डेब्यू पर मजबूत लिस्टिंग गेन दिया, क्योंकि निर्माण और इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर ₹590 पर NSE पर लिस्ट हुए, जो उनके इश्यू प्राइस ₹432 से 36.57 प्रतिशत अधिक थे। इसी तरह, शेयर ने BSE पर ₹585.15 के साथ 35.45 प्रतिशत प्रीमियम के साथ शुरुआत की। मुंबई स्थित Transrail Lighting ने अपने शेयर ₹410-432 के प्राइस बैंड में बेचे थे, जिसके लिए निवेशक न्यूनतम 34 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते थे। कंपनी ने ₹838.91 करोड़ जुटाए, जिसमें ₹400 करोड़ का नया शेयर बिक्री और ₹1,01,60,000 इक्विटी शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल था। आईपीओ को कुल मिलाकर 80.80 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया।

Sanathan Textiles

Sanathan Textiles के शेयरों ने अपने स्टॉक मार्केट डेब्यू पर मजबूत लिस्टिंग गेन दिया, क्योंकि निर्माण और इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर ₹422.30 पर NSE पर लिस्ट हुए, जो उनके इश्यू प्राइस ₹321 से 31.56 प्रतिशत अधिक थे। इसी तरह, शेयर ने BSE पर ₹419.10 के साथ 30.56 प्रतिशत प्रीमियम के साथ शुरुआत की। सिलवासा स्थित Sanathan Textiles ने अपने शेयर ₹305-321 के प्राइस बैंड में बेचे थे, और यह ₹550 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें ₹400 करोड़ की नई शेयर बिक्री और ₹150 करोड़ का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल है। आईपीओ को कुल मिलाकर 35.12 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया।

Concord Enviro Systems

Concord Enviro Systems के शेयरों ने अपने स्टॉक मार्केट डेब्यू पर मजबूत लिस्टिंग गेन दिया, क्योंकि निर्माण और इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर ₹832 पर NSE पर लिस्ट हुए, जो उनके इश्यू प्राइस ₹701 से 18.69 प्रतिशत अधिक थे। इसी तरह, शेयर ने BSE पर ₹826 के साथ 17.83 प्रतिशत प्रीमियम के साथ शुरुआत की। Concord Enviro Systems ने अपने शेयर ₹665-701 के प्राइस बैंड में बेचे थे, जिसके लिए निवेशक न्यूनतम 21 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते थे। मुंबई स्थित कंपनी ने ₹500.33 करोड़ जुटाए, जिसमें ₹175 करोड़ की नई शेयर बिक्री और ₹150 करोड़ का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल है। आईपीओ को कुल मिलाकर 10.67 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया।