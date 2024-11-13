scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹3 के Penny stock में 5 विदेशी कंपनियों ने जमकर खरीदे शेयर!

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 की सितंबर तिमाही (Q2 FY25) में पांच विदेशी कंपनियों ने एक ऐसे स्टॉक पर दांव लगाया है कि जिसकी कीमत ₹3 से भी कम है। आइये जानते हैं कि स्टॉक का नाम और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 13, 2024 08:08 IST

जिस कंपनी में विदेशी निवेशकों का दिल आया है उसका नाम KBC Global है। हाल की शेयरहोल्डिंग डेटा से पता चलता है कि हाल ही में समाप्त हुई तिमाही में, Beacon Stone Capital Vcc - Beacon Stone, Global Focus Fund, Zeal Global Opportunities Fund, M7 Global Fund Pcc - Cell Dewcap Fund और Nova Global Opportunities Fund Pcc - Touchstone ने कंपनी में नई हिस्सेदारी खरीदी।

शेयरहोल्डिंग डिटेल्स

जून तिमाही तक इन कंपनियों के नाम KBC Global की शेयरहोल्डिंग पैटर्न में नहीं थी। सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक Beacon Stone Capital Vcc - Beacon Stone I Fccb के पास KBC Global के 7,20,01,207 शेयर हैं, जो 4.21% हिस्सेदारी है। वहीं Global Focus Fund के पास 12,65,64,114 शेयर हैं, जो 7.40% हिस्सेदारी के बराबर हैं। Zeal Global Opportunities Fund, M7 Global Fund Pcc - Cell Dewcap Fund और Nova Global Opportunities Fund Pcc - Touchstone के पास 8.43%, 8.43% और 8.44% हिस्सेदारी है। 

इसके अलावा पिछले तिमाही में कंपनी में रिटेल निवेशकों की संख्या बढ़कर 2,27,083 हो गई है, जो तिमाही दर तिमाही (QoQ) आधार पर 2,06,500 से अधिक है। Trendlyne डेटा के मुताबिक इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी ZERO है और अधिकांश हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटरों के पास है।

स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस

मौजूदा कैलेंडर साल में अब तक पेनी स्टॉक KBC Global ने ₹2 के पिछले साल के अंत से ₹2.44 प्रति शेयर तक 22% की वृद्धि की है। इस स्टॉक ने 10 जनवरी 2024 को BSE पर ₹2.65 प्रति शेयर का 52 वीक हाई को छुआ था, जबकि इसका 52 वीक लो ₹1.57 था, जो 12 जून 2024 को दर्ज हुआ था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
