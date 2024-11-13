NTPC Green Energy IPO की तारीख और प्राइस बैंड तय, जानिए डिटेल्स

NTPC Green Energy Ltd. ने ₹10,000 करोड़ के IPO के लिए प्राइस बैड तय कर दिया है। इसके साथ ही IPO के आने की तारीख को लेकर भी क्लैरिटी मिल गई है। आइये जानते हैं डिटेल्स

राज्य-स्वामित्व वाली NTPC Ltd. की ग्रीन एनर्जी यूनिट, NTPC Green Energy Ltd. ने अपने ₹10,000 करोड़ के IPO के लिए प्राइस बैंड निर्धारित किया है, जो अगले हफ्ते खुलने जा रहा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए ₹102 से ₹108 प्रति शेयर के बीच प्राइस बैंड तय किया है, जैसा कि उपलब्ध आधिकारिक डेटा से पता चलता है। निवेशक इस आईपीओ के लिए 138 शेयरों के लॉट्स में बोलियां लगा सकते हैं और इसके मल्टीपल यानि एक से ज्यादा के लिए भी बोली लगा सकते हैं।

यह आईपीओ 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 22 नवंबर को बंद होगा। NTPC Green Energy का ₹10,000 करोड़ का आईपीओ पूरी तरह से नए शेयरों की जारी करने का होगा और इसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) का घटक नहीं होगा। यह साल का दूसरा सबसे बड़ा IPO होगा, इसके बाद Hyundai Motor India का ₹27,870 करोड़ का आईपीओ है।

आपको बता दें कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। NTPC वित्तीय वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट (GW) की रेन्यूएबल एनर्जी (RE) क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में इसकी 3.5 GW की स्थापित क्षमता है और 28 GW से ज्यादा पर काम चल रहा है। FY24 में बिजली उत्पादन और ऑपरेटिंग क्षमता के लिहाज से NTPC Green Energy Ltd. देश की सबसे बड़ी सरकारी रिन्युएबल एनर्जी कंपनी है। यह कंपनी ऊर्जा मंत्रालय के तहत आती है। इसके अलावा 10,975 मेगावॉट का प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। IDBI Capital Markets & Securities, HDFC Bank, IIFL Securities और Nuvama Wealth Management इस IPO के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स के रूप में काम करेंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

