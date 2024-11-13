ये Maharatna PSU Stock बनने वाला है पैसा छापने की मशीन!

देश की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल एंड नैचुरल गैस कंपनी ONGC यानी Oil and Natural Gas Corporation Ltd के शेयर अपने हाई से 25 प्रतिशत नीचे आ चुके हैं। हाल ही में कंपनी की ओर से सितंबर तिमाही के नतीजे भी जारी किए गए हैं। इसके बाद ब्रोकरेज की ओर से स्टॉक में बंपर तेजी की संभावना जताई जा रही है।

ONGC का शेयर 255 रुपए की रेंज में है। 13 अगस्त को स्टॉक ने 345 रुपए का लाइफ हाई बनाया था। अब ग्लोबल ब्रोकरेज Jefferies ने इस महारत्न कंपनी के शेयर में खरीद की सलाह को बरकरार रखा है और साथ ही टारगेट 420 रुपए बरकरार रखा है। इस हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा भाव से यह टारगेट करीब 63 प्रतिशत ज्यादा है। आपको बता दें कि भारत में 70 प्रतिशत कच्चे तेल का प्रोडक्शन इस कंपनी के जरिए किया जाता है। यह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के सभी चेन में काम करती है।

कंपनी के स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 17% की बढ़ोतरी के साथ 11,984 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की। वहीं एक साल पहले यह 10,238 करोड़ रुपये था। इसी अवधि में ऑपरेशन से रेवेन्यू पिछले साल की इसी अवधि के 35,163 करोड़ रुपये के मुकाबले में 4% घटकर 33,881 करोड़ रुपये रह गया। सेगमेंट वाइस दूसरी तिमाही में ऑफशोर सेगमेंट से रेवेन्यू घटकर 23,004 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 23,468 करोड़ रुपये था। कंपनी ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही में 18,236 करोड़ रुपये का EBITDA दर्ज किया।

कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ 6 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5 रुपये फेस वैल्यू वाले के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 6 रुपये का पहला इंटेरिम डिविडेंड घोषित किया है. कंपनी ने उक्त लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 20 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।