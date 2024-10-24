scorecardresearch
Vande Bharat Sleeper Train: लुक और फीचर विदेशी ट्रेन को भी कर देंगे फेल!

Vande Bharat Sleeper Train: लुक और फीचर विदेशी ट्रेन को भी कर देंगे फेल!

साफ-सुधरे कोच, आरामदायक बर्थ...रीडिंग लैंप, चार्जिंग प्वाइंट्स, स्लाइडिंग डोर...इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, सीसीटीवी कैमरे, कुछ ऐसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसका इंतजार यात्रियों के लिए जल्द ही खत्म होने वाला है।

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 24, 2024 13:05 IST

साफ-सुधरे कोच, आरामदायक बर्थ...रीडिंग लैंप, चार्जिंग प्वाइंट्स, स्लाइडिंग डोर...इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, सीसीटीवी कैमरे, कुछ ऐसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसका इंतजार यात्रियों के लिए जल्द ही खत्म होने वाला है। 

इस ट्रेन की लॉन्चिंग से पहले चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया है...जिसमें इस ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री सुविधाओं को दिखाया गया है....इस ट्रेन में ना सिर्फ शानदार सुविधाएं हैं...बल्कि इसका इंटीरियर भी बेहतरीन है। इस स्लीपर कोच ट्रेन को दिन के बजाय रात में लंबी दूरी तय करने के लिए डिजाइन किया गया है...जिसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 16 डिब्बों वाली इस स्लीपर कोच वंदे भारत ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकते हैं...इस ट्रेन में फर्स्ट एसी का एक डिब्बा है...जिसमें 24 लोग यात्रा कर सकते हैं...चार कोच सेकंड एसी के हैं, जिनमें 188 यात्री, यात्रा कर सकते हैं...जबकि 11 कोच थर्ड एसी हैं, जिनमें 611 मुसाफिर यात्रा कर सकते हैं....। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो ये ट्रेन जल्द ही यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध होगी। रेलवे साल दर साल यात्रियों सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधारकर रहा है...ताकि, इंडियन रेलवे को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जा सके।

विल्लीवाक्कम आईसीएफ के महाप्रबंधक सुब्बा राव ने भारत स्लीपर कोच ट्रेनों की विशेष विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा है कि इस स्लीपर कोच ट्रेन को दिन के बजाय रात में लंबी दूरी तय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रायल रन का शुरुआती चरण 15 नवंबर के बाद पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे पर ट्रायल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को अगले साल 15 जनवरी से मंजूरी मिल जाएगी। सुब्बाराव ने कहा कि ये ट्रेन जनवरी के अंत या फरवरी के पहले हफ्ते तक सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगी। 


 
 

Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 24, 2024