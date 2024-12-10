scorecardresearch
FIITJEE के चेयरमैन ने Zoom Call में दी गालियां, Viral हुई वीडियो

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Dec 10, 2024 16:00 IST

FIITJEE (फिटजी) के चेयरमैन डीके गोयल का एक विवादास्पद वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में, गोयल को जूम कॉल के दौरान कर्मचारियों को अपमानजनक और गाली-गलौज करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना ने FIITJEE को आलोचनाओं के घेरे में डाल दिया है और इसे लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है।

क्या था वीडियो में?

वीडियो में, FIITJEE के चेयरमैन डीके गोयल एक ज़ूम मीटिंग के दौरान ठाणे शाखा के एक कर्मचारी से बात कर रहे थे। कर्मचारी ने गोयल से एक सवाल पूछा, "FIITJEE एडफोरा ने 142 करोड़ रुपये का निवेश किया है, इसके बारे में क्या आप कुछ साझा करेंगे?" इस सवाल का जवाब देने के बजाय, गोयल गुस्से में आ गए और कर्मचारियों को गालियाँ देने लगे। उन्होंने पूछा, "तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम अपने पिता का नाम जानते हो?"

इसके बाद, गोयल ने बैठक के दौरान अन्य कर्मचारियों को भी गालियाँ दीं और उन्हें अपशब्दों से नवाजा। उनकी प्रतिक्रिया ने स्थिति को और अधिक खराब कर दिया, जब कर्मचारी ने कहा कि यह जानकारी तो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

वीडियो हुआ वायरल

यह वीडियो मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया, विशेष रूप से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। एक पेज Dalimss News ने 1 दिसंबर को इस वीडियो को पोस्ट किया, जिसमें गोयल पर आरोप लगाया गया था कि वह कर्मचारियों के साथ अपमानजनक और गालियों वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद FIITJEE और गोयल को व्यापक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।

गोयल का गुस्से से भरा बयान

वीडियो में गोयल यह कहते हुए सुने गए, "यह खूनी व्यक्ति कौन है? इसे मुंबई से बाहर निकाल दो!" एक कर्मचारी ने उन्हें कहा, "अगर यह गलत है, तो इसे विनम्रता से कहें," लेकिन गोयल ने उन्हें भी अपमानित करते हुए कहा, "जो भी यह व्यक्ति है, उसे FIITJEE में नहीं देखना चाहिए।"

यह वीडियो FIITJEE की कार्यसंस्कृति और कर्मचारियों के साथ गोयल के व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाता है। गोयल पर पहले भी कामकाजी माहौल और वेतन भुगतान में देरी जैसे मुद्दों को लेकर आलोचनाएं उठ चुकी हैं। अब इस वीडियो ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है, जिससे कंपनी की छवि को भारी नुकसान हुआ है।

कर्मचारियों के लिए संदेश


यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि एक उच्च पदस्थ व्यक्ति का गुस्से में आकर कर्मचारियों के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार कार्यस्थल की संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरता है और एक विषाक्त माहौल बनता है, जो कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है।

FIITJEE पर आलोचनाओं की बौछार

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद FIITJEE को तीव्र आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कई लोगों ने गोयल के व्यवहार को अत्यधिक अभद्र और अनावश्यक बताया है। वहीं कुछ ने इसे मानसिक उत्पीड़न और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के रूप में देखा है।

Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 10, 2024