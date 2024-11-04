FIIs के पसंदीदा कंपनी का Stock Split का एलान, 33 गुना दिया रिटर्न

मल्टीबैगर Hazoor Multi Projects Ltd के शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा। इस तेजी के साथ स्टॉक का भाव 541 रुपये प्रति शेयर पर जाकर बंद हुआ। इस स्टॉक ने 52 वीक के अपने लो लेवल 122 रुपये के भाव से 343 प्रतिशत का दमदार रिटर्न दिया है। आइये जानते हैं इस कंपनी के शेयरों में तेजी क्यों है?

क्यों भागा स्टॉक?

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सालाना आम बैठक में 10:1 के रेश्यो में शेयर स्प्लिट की घोषणा की है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों का सब-डिविज़न, 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयरों का सब-डिविज़न होगा। स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट भी गुरुवार 07 नवंबर 2024 तय की गई है। इसके साथ ही Hazoor Multi Projects Ltd के बोर्ड ने इससे पहले Square Port Shipyard के हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इस मर्जर का मकसद दोनों बिज़नेस की ताकत और तालमेल को जोड़ना है, जिससे सभी स्टेक होल्डर को फायदा होगा।

बीते एक साल पहले स्टॉक का भाव करीब 145 रुपए प्रति शेयर था। इन लेवल से स्टॉक 271 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने में भी स्टॉक 50 प्रतिशत भाग गया है। इसके अलावा हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के जरिए भी दो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो कंसोलिडेट तिमाही रिजल्ट्स के मुताबिक कंपनी ने Q1FY25 में 70 करोड़ रुपये की नेट सेलिंग और 946 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में 545 करोड़ रुपये की नेट सेल्स और 63.77 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया।

बिजनेस मॉडल

Hazoor Multi Projects Ltd ने हाउसिंग निर्माण से हटकर इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया है। वे मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी सरकारी एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्सपर सब-कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करते रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरेशन और कंस्ट्रक्शन) कॉन्ट्रैक्ट बिज़नेस में भी कदम रखा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

सितंबर 2024 में विदेशी निवेशक यानि FIIs ने 84,855 शेयरों की खरीदारी की। जून 2024 में जहां विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 19.18 प्रतिशत थी, वो अब बढ़कर 19.63 प्रतिशत हो गई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

