इस 60 रुपए के Multibagger Stock में जबरदस्त तेजी, FIIs हैं बड़े खरीदार

बाजार में तेजी के साथ एक मल्टीबैगर स्टॉक भी 15 प्रतिशत तक उछल गया और ₹66.79 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे यह NSE के टॉप गेनर्स में एक बन गया। कंपनी के शेयरों में वॉल्यूम में 3 गुना से अधिक की तेजी देखी गई।

इस स्टॉक का नाम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (IFCI Ltd) है। जिसे पहले इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था, एक सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था है, जिसे 1948 में विशेष रूप से भारत में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लॉन्ग टर्म वित्तीय सपोर्ट करने के लिए स्थापित किया गया था। यह कंपनी अब एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जो एयरपोर्ट, सड़क, दूरसंचार, ऊर्जा, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर समेत विभिन्न उद्योगों का समर्थन करती है।

अपनी तिमाही परिणामों में FY25 की दूसरी तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स 2 प्रतिशत बढ़कर ₹617.14 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में ₹606.84 करोड़ थी। कंपनी ने Q2FY25 में ₹102.27 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया, जबकि Q2FY24 में नेट लॉस ₹78.09 करोड़ था। H1FY25 में नेट सेल्स में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और ₹1,004.94 करोड़ तक पहुंची, जबकि नेट प्रॉफिट 123 प्रतिशत बढ़कर ₹96.92 करोड़ हो गया, जो H1FY24 के मुकाबले था।

कंपनी ने FY24 में एक महत्वपूर्ण वित्तीय मोड़ हासिल किया। इसकी नेट सेल्स में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो FY23 में ₹1,694.64 करोड़ से बढ़कर ₹1,986.58 करोड़ हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी ने 5 साल से चल रहे घाटे के सिलसिले को समाप्त किया और FY24 में ₹241.05 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की। यह FY23 में ₹119.78 करोड़ के नेट लॉस से एक महत्वपूर्ण सुधार और 301.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है।

FIIs ने सितंबर 2024 में 35,78,506 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को 2.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.54 प्रतिशत कर लिया। कंपनी का मार्केट कैप ₹16,000 करोड़ से अधिक है। इस स्टॉक ने सिर्फ 1 साल में 170 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया, जबकि BSE सेंसेक्स इंडेक्स 22 प्रतिशत बढ़ा है। निवेशकों को इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।