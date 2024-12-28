इस मल्टीबैगर के FII ने खरीदे 24 लाख शेयर, स्टॉक स्प्लिट को लेकर भी एलान

scorecardresearch
एक ऐसा शेयर जिसमें पिछले दिनों FIIs ने अच्छी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इतना ही नहीं कंपनी की ओर से स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी और अपने 52 वीक लो से शेयर ढाई गुना बढ़ चुका है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 28, 2024 13:58 IST
सेयर का नाम Nava Ltd है। फिलहाल ₹997.75 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। यह स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹1,346.70 और न्यूनतम स्तर ₹434.70 के बीच कारोबार करता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2:1 स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी दी है, जिससे कंपनी के शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है। हर ₹2 फेस वैल्यू वाले शेयर को ₹1 फेस वैल्यू के दो शेयरों में विभाजित किया जाएगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 20 जनवरी 2025 तय की गई है।

बिजनेस मॉडल
Nava Ltd की शुरुआत भारत में Ferroalloy Manufacturing कंपनी के रूप में हुई थी। आज यह पावर जनरेशन, माइनिंग, एग्रीबिजनेस और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। कंपनी की मुख्य गतिविधियां भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में फैली हुई हैं। कंपनी भारत में थर्मल पावर प्लांट और ज़ाम्बिया में एक बड़े पावर प्लांट का संचालन करती है।

कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो ₹15,604 करोड़ है। वहीं P/E रेशियो: 14x है तो रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE): 18 प्रतिशत, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (ROCE): 16 प्रतिशत के आसपास है।

वित्तीय प्रदर्शन
तिमाही परिणाम (Q2FY25 vs Q2FY24) के हिसाब से देखें तो नेट सेल्स: ₹942.9 करोड़ (2% की गिरावट), नेट प्रॉफिट: ₹331.9 करोड़ (71.7% की वृद्धि) देखने को मिली है। वहीं कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 31.3% की CAGR के साथ अच्छा मुनाफा दर्ज किया है।

FII की हिस्सेदारी 
सितंबर 2024 में, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 24,77,360 शेयर खरीदे। जहां एफआईआई की हिस्सेदारी जून 2024 में 9.32% से बढ़कर सितंबर 2024 में 11.02% हो गई। यह विदेशी निवेशकों का बढ़ता भरोसा दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
