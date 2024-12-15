इस Small Cap स्टॉक में FII ने खरीद डाली बड़ी हिस्सेदारी!

हॉग कॉग स्थित इन्वेस्टमेंट मैनेजर Ovata Capital ने One Point One Solutions Ltd में हिस्सेदारी खरीदी है। यह एक स्मॉल-कैप स्टॉक है जिसने अपने लॉन्गटर्म शेयरधारकों को साल 2024 में अब तक मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) ने कंपनी के जरिए पेश किए गए प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए से इस स्मॉल-कैप फर्म में निवेश किया।

advertisement

One Point One Solutions Ltd ने एक्सचेंज को एक सूचना दी जिसमें कहा गया कि कंपनी के जरिए 17,85,714 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का फेस वैल्यू 2 रुपये) आवंटित किए गए हैं, जो वॉरेंट्स के रूपांतरण पर 56 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर आवंटित किए गए हैं, जिसमें वॉरेंट्स के लिए 42 रुपये प्रति वॉरेंट की दर से बाकी राशि प्राप्त की जाएगी, जो कुल मिलाकर 7,49,99,988 रुपये बनती है।

Ovata Capital की स्थापना 2017 में हुई थी और यह एक हॉग कॉग आधारित निवेश प्रबंधक है। इसका प्रमुख उत्पाद, ‘Ovata Equity Strategies Master Fund,’ एशियाई शेयरों पर केंद्रित है, जिसमें चार मुख्य रणनीतियों पर फोकस किया जाता है: आर्बिट्राज, रिलेटिव वैल्यू, इवेंट, और लॉन्ग/शॉर्ट। इन चारों रणनीतियों के आधार पर निवेश किया जाता हैं, जो एक टीम के रूप में चलाए जाते हैं, न कि अलग-अलग प्लेटफार्मों पर। James Chen Ovata Capital के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी हैं।

प्रिफरेंशियल इश्यू के मामले में, One Point One Solutions Ltd ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इस आवंटन के बाद, कंपनी का पेडअप शेयर पूंजी बढ़कर 51,44,57,178 रुपये हो गया है (25,72,28,589 इक्विटी शेयर, जिनका फेस वैल्यू 2 रुपये है और पूरी तरह से चुकता किया गया है)। इसका मतलब है कि 17,85,714 वॉरेंट्स 56 रुपये प्रत्येक (जिसमें 54 रुपये का प्रीमियम शामिल है) के आवंटन से कुल 9,99,99,984 रुपये का निर्माण हुआ है।

One Point One Solutions Ltd

शुक्रवार को, One Point One Solutions Ltd के शेयर NSE पर ₹58.14 प्रति शेयर के स्तर पर 0.15 प्रतिशत नीचे बंद हुए। यह स्मॉल-कैप स्टॉक अपने 52 वीक के उच्चतम ₹77.50 से 25 प्रतिशत नीचे है। मुंबई स्थित यह कंपनी कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेसजमेंट, व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन और तकनीकी सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। इसके आठ केंद्र हैं और 5,500 से अधिक IT विशेषज्ञ कार्यरत हैं। यह B2B, B2C, डिजिटल व्यापार और मार्केटप्लेस क्षेत्रों में व्यापक समाधान प्रदान करती है।



डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।