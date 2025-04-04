Federal Bank Share Price Target: शुक्रवार 04 अप्रैल को शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।

हालांकि निफ्टी बैंक इंडेक्स आज तकरीबन सपाट कारोबार कर रहा है। अगर आज निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स की बात करें तो दोपहर 12:45 बजे तक ये इंडेक्स भी 0.05 प्रतिशत गिरकर 25,681.45 अंक पर कारोबार कर रहा था।

इस बीच आज प्राइवेट सेक्टर के बैंक Federal Bank Ltd के शेयर में 1 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज यह तेजी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA द्वारा Outperform रेटिंग मिलने के बाद आई है।

दरअसल CLSA ने आज अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ब्रोकरेज फर्म ने फेडरल बैंक पर अपनी कवरेज को शुरू करते हुए Outperform रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Federal Bank पर CLSA की राय

ब्रोकरेज ने कहा कि फेडरेल बैंक सही रास्ते पर है और बैंक ने पिछले दशक में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी यह बैंक औसत प्रॉफिटेबिलिटी वाला रिजनल बैंक बना रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि फेडरल बैंक भारत का सबसे बड़ा 'पुराना निजी क्षेत्र' बैंक है, जिसकी दक्षिणी राज्य केरल में प्रमुख उपस्थिति है।

ब्रोकरेज ने कहा कि शॉर्ट टर्म का आउटलुक म्यूटेड है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बैंक अगले तीन साल में कम-से-कम लाभ कमाएगा और रिटर्न में सुधार करेगा (पिछले दशक के औसत 11% की तुलना में FY27/28CL में ~14% ROE)। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक 1.1x PB/9x PE (FY27) पर सस्ता है।

Federal Bank Share Price Target

CLSA ने इस शेयर पर Outperform रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 230 रुपये का दिया है।

Federal Bank Share Price

दोपहर 12:48 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.19% या 2.31 रुपये की तेजी के साथ 196.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.16% या 2.25 रुपये चढ़कर 196.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।