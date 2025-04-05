Tata Group की इस कंपनी ने आज दिया बड़ा अपडेट! सोमवार, 7 अप्रैल को रडार पर रहेगा ये टाटा स्टॉक

Trent Q4 and FY25 Business Update: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी Trent Ltd ने आज एक लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही (Q4) और वित्त वर्ष 25 का बिजनेस अपडेट जारी किया है।

Westside और Zudio की पेरेंट कंपनी Trent Ltd ने इस बिजनेस अपडेट में अपने रेवेन्यू और स्टोर अपडेट को बताया है जो काफी मजबूत आए हैं। यही कारण है कि ट्रेंट लिमिटेड का शेयर सोमवार 7 अप्रैल को निवेशकों के रडार पर रहेगा।

advertisement

Trent Q4 Business Update

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) में कंपनी का अनऑडिटेड स्टैंडअलोन रेवेन्यू सालाना आधार (YoY) आधार पर 28% बढ़कर 4,334 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,381 करोड़ रुपये था।

Q4 में कंपनी ने Westside के 13 स्टोर खोले हैं वहीं 3 स्टोर को कंसोलिडेट जिसमें रिलोकेशन करना या बंद करना शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने Q4 में Zudio के 132 स्टोर खोले हैं वहीं 2 स्टोर को कंसोलिडेट जिसमें रिलोकेशन करना या बंद करना शामिल है।

Trent FY25 Business Update

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वित्त वर्ष 25 में कंपनी का अनऑडिटेड स्टैंडअलोन रेवेन्यू सालाना आधार (YoY) आधार पर 39% बढ़कर 17,624 करोड़ रुपये रहा है जो पिछले साल 12,669 करोड़ रुपये था।

FY25 में कंपनी ने Westside के 40 स्टोर खोले हैं वहीं 24 स्टोर को कंसोलिडेट जिसमें रिलोकेशन करना या बंद करना शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने Q4 में Zudio के 244 स्टोर खोले हैं वहीं 24 स्टोर को कंसोलिडेट जिसमें रिलोकेशन करना या बंद करना शामिल है।

कंपनी ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक कंपनी के स्टोर पोर्टफोलियो में Westside के 248 स्टोर, Zudio के 765 स्टोर (2 स्टोर UAE में) और 30 स्टोर अन्य लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट में हैं।

Trent Share Price

शुक्रवार 04 अप्रैल को बीएसई पर कंपनी का शेयर 2.03% या 115.35 रुपये गिरकर 5561.25 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.89% या 107.40 रुपये टूटकर 5,567.90 रुपये पर बंद हुआ था।