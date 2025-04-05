Penny Stock: ₹68 से 68 पैसे पर पहुंचा ये पेनी स्टॉक! इस ‘छोटू’ शेयर ने आपका भी पैसा डूबाया?

Penny Stock: जरूरी नहीं की हर पेनी स्टॉक आपको मोटा मुनाफा कमा कर दे। शेयर बाजार में पेनी स्टॉक की भरमार है इसलिए कम कीमत वाले इन शेयरों में पैसा लगाना काफी रिस्की होता है। हालांकि अगर अच्छे से रिसर्च करके पैसा लगाया जाए तो ये छोटू शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकते हैं।

advertisement

आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसने निवेशकों के पैसों को डूबाया है। साल 2025 में यह शेयर अभी तक (YTD) 25 प्रतिशत से अधिक गिरा है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Greencrest Financial Services Ltd. इस शेयर ने बीते 1 अप्रैल 2025 को ही अपना 52 Week Low 0.67 रुपये को टच किया था।

₹68 से 68 पैसे पर पहुंचा Greencrest Financial का शेयर

करीब 8 साल पहले यानी साल 13 अक्टूबर 2017 को इस शेयर की कीमत 68.25 रुपये थी। वहां से स्टॉक धड़ाम से गिरा है लगातार गिरावट के बाद कल यानी शुक्रवार 04 अप्रैल को बीएसई पर 1.45% या 0.01 रुपये गिरकर 0.68 रुपये पर रहा।

Greencrest Financial Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 2 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 27 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 6 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। हालांकि शेयर पिछले 3 साल में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 35 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 10 साल में शेयर 98 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।

Greencrest Financial Stock Split History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अक्टूबर 2022 में 10 रुपये के फेस वेल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ा था।

Greencrest Financial के बारे में

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड नॉन डिपॉजिट स्वीकार करने वाली एक NBFC कंपनी है। कंपनी एनबीएफसी के कारोबार के साथ-साथ अपने सरप्लस फंड को शेयरों और सिक्योरिटी में निवेश करती है।

