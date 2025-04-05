scorecardresearch
Eraaya Lifespace Share: कंपनी के पोस्टल बैलेट में सिर्फ दो प्रस्ताव हुए पास, बाकी फेल

Eraaya Lifespace Share Price: अगर आप छोटे स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको Eraaya Lifespace के शेयर पर नजर बनाए रखनी चाहिए। दरअसल, शेयरधारकों ने हाल ही में बड़े फैसले लिए हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 5, 2025 14:33 IST
Eraaya Postal Ballot

इराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड (Eraaya Lifespaces Ltd.) के शेयरधारकों ने हाल ही में कंपनी द्वारा भेजे गए पोस्टल बैलेट के जरिए कुछ बड़े फैसलों पर वोटिंग की। यह वोटिंग ई-वोटिंग के माध्यम से की गई थी और इसका मकसद कंपनी के भविष्य से जुड़े 11 अहम प्रस्तावों पर शेयरधारकों की राय जानना था। यह प्रक्रिया 30 मार्च 2025 को शाम 5 बजे पूरी हुई।

कंपनी ने 1 अप्रैल 2025 को स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी कि कुल 11 प्रस्तावों में से सिर्फ प्रस्ताव संख्या 3 और 4 को ही जरूरी समर्थन मिला। बाकी सभी प्रस्तावों को भले ही कुछ हद तक समर्थन मिला, लेकिन वो SEBI के नियमानुसार पास होने के लिए जरूरी 75% वोट का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। इसी वजह से उन्हें नामंजूर कर दिया गया।

यह पूरा मामला SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के तहत दर्ज किया गया है, और कंपनी ने इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को भी दी है।

निवेशकों ने दिखाई समझदारी

मार्केट एक्सपर्ट  का मानना है कि यह फैसला बताता है कि इराया के निवेशक अब कंपनी के हर फैसले को आंख मूंदकर मंजूरी नहीं दे रहे। वे अब हर प्रस्ताव की गहराई से जांच कर रहे हैं और उन्हीं फैसलों का समर्थन कर रहे हैं जो कंपनी के भविष्य के लिए फायदेमंद हों।

कई प्रस्तावों में कंपनी के कामकाज में बड़े बदलाव की बात की गई थी – जैसे कंपनी का नाम बदलना, मैनेजमेंट में नए लोगों को लाना, बोर्ड को कर्ज लेने की मंजूरी देना, या पार्टी ट्रांजैक्शन जैसी चीजें। लेकिन निवेशकों ने साफ संकेत दिया कि वो अब बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहते।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 5, 2025