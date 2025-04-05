SWP Calculator: ₹50 लाख का कॉर्पस, हर महीने अगले 25 साल तक ₹20,000 भी निकालेंगे तो भी करीब ₹3 करोड़ बचेगा

Power of SWP: लोग निवेश इस लिए करते हैं ताकी वो लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा जुटा सकें और बाकी का जीवन जीने के लिए पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। हम सब SIP की पावर जानते हैं कि कैसे हर महीने छोटे - छोटे निवेश कर बड़ा कॉर्पस तैयार होता है।

लेकिन आज हम आपको Systematic Withdrawal Plan (SWP) की पावर या ताकत बताने जा रहे हैं जो SIP से भी ज्यादा पावरफुल है।

आप सोच के देखिए की आपका कॉर्पस सिर्फ 50 लाख रुपये का है और अगर आप हर महीने अगले 25 साल तक 20,000 रुपये भी निकलते हैं तो भी आपके पास करीब 3 करोड़ रुपये का मोटा कॉर्पस बचेगा। ये है SWP की ताकत। इसलिए कहा जाता है कि SIP से ज्यादा SWP पावरफुल है। या यूं कहें कि निवेश करने से ज्यादा निवेशित पैसों को कैसे निकाले यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है।

ऐसे बचेगा करीब 3 करोड़ रुपये

दरअसल SWP में आप जितनी रकम निकलते हैं उसके बाद जो राशि बचती है उस पर भी रिटर्न जुड़ता चला जाता है। सामान्य तौर पर म्यूचुअल फंड सालाना 12% का रिटर्न देते हैं लेकिन हमने यहां पर 10% के रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया है।

म्यूचुअल फंड के लिए SWP कैलकुलेटर एक ऐसा उपकरण है जो निवेशकों को उनके म्यूचुअल फंड निवेश से निकासी राशि की गणना करके उनकी नियमित आय का अनुमान लगाने में मदद करता है।

मान लीजिए की आपने निवेश करके 50 लाख रुपये का कॉर्पस तैयार कर लिया और अब आप और निवेश नहीं करना चाहते है। ऐसे में आप एक साथ अपना पैसा निकालने की बजाए अगर SWP के जरिए पैसा निकालते हैं तो यह आपको और रिटर्न देगा।

हमने यहां Tata Mutual Fund के SWP Calculator की मदद ली है। आपका कॉर्पस 50 लाख रुपये का है और अगर आप हर महीने अगले 25 साल तक 20,000 रुपये निकालते हैं तो आपक कुल 60,00,000 लाख रुपये निकालेंगे।

फिर भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 2,97,94,567 रुपये यानी करीब 3 करोड़ रुपये होगी क्योंकि हर महीने 20,000 रुपये निकालने के बाद जो राशि आपके पोर्टफोलियो में बचेगी उसपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा जिससे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती रहेगी।