फेडरल ने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को एमडी और सीईओ बनाया,एक्सचेंज फाइलिंग में दी जानकारी

निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि उसने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। बैंक की तरफ से शेयर बाजार को फाइल की गई जानकारी के मुताबिक ये नियुक्ति तीन सालों के लिए होगी।

कॉर्पोरेट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग का लंबा अनुभव

इससे पहले सुब्रमण्यम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के ज्वाइंट एमडी थे। सुब्रमण्यम को कॉर्पोरेट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग का लंबा अनुभव है। सुब्रमण्यम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और इसके बाद उन्होंने, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया।