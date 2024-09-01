फेडरल ने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को एमडी और सीईओ बनाया,एक्सचेंज फाइलिंग में दी जानकारी

scorecardresearch
निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि उसने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 1, 2024 15:07 IST
निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि  उसने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है।  बैंक की तरफ से शेयर बाजार को फाइल की गई जानकारी के मुताबिक ये नियुक्ति तीन सालों के लिए होगी। 

कॉर्पोरेट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग का लंबा अनुभव

इससे पहले सुब्रमण्यम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के ज्वाइंट एमडी थे। सुब्रमण्यम को कॉर्पोरेट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग का लंबा अनुभव है। सुब्रमण्यम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और इसके बाद उन्होंने, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 1, 2024