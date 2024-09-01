सितंबर में क्रेडिट कार्ड से आधार तक बदलेंगे नियम, पड़ेगा जेब पर असर

मुफ़्त में आधार अपडेट : सितंबर 2024 तक अपना आधार अपडेट करने की आख़िरी दिनांक है। यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार से जुड़ी ये डेडलाइन को बताया है कि ये अपडेट करने की दिनांक 14 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दी गई है। UIDAI ने लोगों से आपणी डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट करने की माँग की है और बताया है कि डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत है। ये अपडेट माईआधार (myAadhaar) के पोर्टल से कराया जा सकता है। बता दें कि पहले बू ही UIDAI ने मुफ़्त में डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करने के दिनांक को 15 दिसंबर 2023 से बढ़ाकर 14 मार्च 2024 की थी फिर 14 जून 2024 से बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 की थी।

advertisement

Also Read: 'एक मेडिकल इमजरेंसी आपको दिवालिया बना सकती है'

IDFC FIRST Bank के क्रेडिट कार्ड के बदल जाएँगे नियम

आने वाली तारीख़ 1 सितंबर से IDFC FIRST Bank के क्रेडिट कार्ड के जो पेमेंट की शर्तें हैं वो बदल जायेंगी। जिसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू/ minimum amount due (MAD) पेमेंट और पेमेंट की ड्यू डेट मौजूद है।

HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड

HDFC Bank ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव किए हैं। ये नये नियम 1 सितंबर 2024 से लागू होंगे। ये सूचना को बैंक ने ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से भेज दी है। नये नियम में क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर हर महीने लगभग 2000 रिवार्ड प्वॉइंट मिल सकते हैं। टेलीकॉम और केबल ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट 2000 पॉइंट्स तक होगी। कॉलेज/स्कूल की वेबसाइट या उनकी POS मशीनों के माध्यम से किए जाने वाले एजुकेशन पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे।

Also Watch: ऐसे चेक करें आपको अब तक कितनी मिली पेंशन मिनटों में खुल जाएगा राज

RuPay का कार्ड नहीं काटेगा रिवॉर्ड प्वॉइंट

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नये नियम के हिसाब से रुपे क्रेडिट कार्ड (RuPay credit card) और यूपीआई ट्रांजेक्शन फीस (UPI transaction fees UPI) अब रिवॉर्ड प्वॉइंट या अन्य लाभ को नहीं काटेंगे साथ ही ये नियम 1 सितंबर, 2024 से लागू होगा।