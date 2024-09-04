Reliance Infrastructure और Reliance Power के शेयरों में धमाकेदार तेजी!

Reliance Infrastructure और Reliance Power के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान Reliance Infra में 8 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला और स्टॉक करीब 212 रुपए के आसपास बंद हुआ। तो वहीं दूसरी ओर RPower में 5% का अपर सर्किट लगते ही स्टॉक 31 रुपए के पार बंद हो गया। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो करीब 3.20 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ।

रिलायंस इंफ्रा की पिछले एक महीने की चाल

रिलायंस इंफ्रा की पिछले एक महीने की चाल देखें तो स्टॉक करीब 9 प्रतिशत चला है। वहीं 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक साल में 10 प्रतिशत भागा है स्टॉक। आपको बता दें अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लिमिटेड के शेयर (Reliance Infra Share) कभी 2500 रुपये के करीब कारोबार कर रही थी। साल 2008 में कंपनी में स्थिति इतनी खराब हो गई कि स्टॉक वापस उस कीमत कभी लौट नहीं पाया।

RPower की पिछले एक महीने की चाल

RPower की पिछले एक महीने की चाल की बात की जाए तो स्टॉक में 5 प्रतिशत नेगेटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने में प्रतिशत और एक साल में 58 प्रतिशत भागा है स्टॉक।

Reliance Infra कंपनी के रिजल्ट्स

अगर कंपनी के रिजल्ट्स को देखें तो Reliance Infra के जून तिमाही नतीजे में घाटा पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। उसकी कुल आमदनी बढ़कर 7,256 करोड़ रुपये हो गई है, जो बीते वित्त वर्ष की की समान तिमाही में 5,645 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने ये भी बताया कि उसका खर्च जून तिमाही में बढ़कर 6,799 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,372 करोड़ रुपये था।

SEBI का बिजनेसमैन अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन

आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानि SEBI ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन लिया है। मार्केट रेगुलेटरी ने 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है. सेबी ने अनिल अंबनी के अलावा Reliance Home Finance के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 दूसरी संस्थाओं को कंपनी से फंड के डायवर्जन के आरोप में में कार्रवाई की है।