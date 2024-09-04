Sona BLW में आई तेजी, इस खबर ने दूर की स्टॉक में मंदी

सोना बीएलडब्ल्यू जल्द ही फंड जुटाने के लिए QIP लॉन्च कर सकता है, बोर्ड ने ₹2,400 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दी है।

सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड जल्द ही फंड जुटाने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कंपनी के बोर्ड ने इस QIP के माध्यम से ₹2,400 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद, कंपनी निकट भविष्य में QIP लाएगी।

advertisement

इस खबर के बाद स्टॉक में 2.53 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। एक महीने में ये स्टॉक 10 प्रतिशत, 6 महीने में ये स्टॉक 8.60 प्रतिशत भागा है