Sona BLW में आई तेजी, इस खबर ने दूर की स्टॉक में मंदी

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 4, 2024 14:56 IST
SONA BLW

सोना बीएलडब्ल्यू जल्द ही फंड जुटाने के लिए QIP लॉन्च कर सकता है, बोर्ड ने ₹2,400 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दी है।
सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड जल्द ही फंड जुटाने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कंपनी के बोर्ड ने इस QIP के माध्यम से ₹2,400 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद, कंपनी निकट भविष्य में QIP लाएगी।

इस खबर के बाद स्टॉक में 2.53 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। एक महीने में ये स्टॉक 10 प्रतिशत, 6 महीने में  ये स्टॉक 8.60 प्रतिशत भागा है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 4, 2024