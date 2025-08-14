scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: आज सोना फिर हुआ सस्ता! प्रति 10 ग्राम इतने रुपये की हुई गिरावट - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Price Today: आज सोना फिर हुआ सस्ता! प्रति 10 ग्राम इतने रुपये की हुई गिरावट - चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 14, 2025 12:38 IST
Gold Price Today
Gold Price Today

Gold Silver Rates Today : आज लगातार चौथा दिन है जब सोना सस्ता हुआ है। ऐसे में अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आज आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 50 रुपये गिरी है तो वहीं चांदी का भाव आज स्थिर रहा है।

advertisement

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:27 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.11% या 109 रुपये चढ़कर 100294 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

हालांकि 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.06% या 73 रुपये गिरकर 114956 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9997 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9157 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,361 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,367 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,513 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,409 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,365 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,522 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,385 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,506 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 


 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 14, 2025