Explained: आज सेंसेक्स और निफ्टी ने क्यों बनाया हाई?

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, "दलाल स्ट्रीट पर आशावाद कायम है, क्योंकि निवेशक फेड की ब्याज दरों में कटौती की योजना की तुलना में भारत में चौथी तिमाही में मजबूत कॉर्पोरेट मुनाफे की उम्मीद को प्राथमिकता दे रहे हैं।"

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 8, 2024 11:55 IST
शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 74,673.84 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया

सोमवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक में तेजी आई और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसई निफ्टी 50 सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 74,673.84 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 22,630.90 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आज की वृद्धि के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है , जिसमें एनर्जी और मेटल शेयरों में वृद्धि और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में लगभग 2% की वृद्धि शामिल है।
हालाँकि, इस वृद्धि के पीछे मुख्य कारण आगामी चौथी तिमाही के परिणामों को लेकर प्रत्याशा और आशावाद प्रतीत होता है।

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, "दलाल स्ट्रीट पर आशावाद कायम है, क्योंकि निवेशक फेड की ब्याज दरों में कटौती की योजना की तुलना में भारत में चौथी तिमाही में मजबूत कॉर्पोरेट मुनाफे की उम्मीद को प्राथमिकता दे रहे हैं।"
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 12 अप्रैल को टीसीएस के चौथी तिमाही के नतीजे शेयर बाजार को दिशा देने में महत्वपूर्ण होंगे। तापसे ने कहा, "12 अप्रैल को टीसीएस की चौथी तिमाही की आय का सीजन शुरू होना महत्वपूर्ण है, जिसमें निफ्टी 22,121 अंक पर स्थिर रहेगा।" टैपसे ने आगे कहा कि "भू-राजनीतिक तनाव के कारण तेल की कीमतें 87 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जबकि मार्च में जारी अमेरिकी सीपीआई के साथ मुद्रास्फीति सुर्खियों में है।"

शेयर बाजार के विशेषज्ञ

इस बीच, शेयर बाजार के विशेषज्ञों ने भी निवेशकों को एयर कंडीशनर, एयर कूलर और बिजली जनरेटर बनाने वाली कंपनियों के शेयरों पर नजर रखने की सलाह दी है, क्योंकि भारत इस गर्मी में सामान्य से अधिक तापमान वाले दिनों की अधिक संख्या के लिए तैयार है।
अडानी पावर और रिलायंस पावर जैसी ताप विद्युत संयंत्रों का संचालन करने वाली कंपनियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
हालांकि इन शेयरों में गर्मियों के चरम के दौरान गतिविधि में वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन चौथी तिमाही की आय का सीजन दलाल स्ट्रीट के लिए प्राथमिक निकट-अवधि चालक के रूप में खड़ा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
