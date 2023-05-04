Exclusive Interview बिना किसी कोच के आसान नहीं फाइनेंशियल आज़ादी का सपना- स्वप्निल केंढे

देश में फी ओनली एडवाजर की मांग बढ़ रही है। लोग कमीशन और एक्सपेंस रेश्यों से तंग आ चुके हैं। अब लोग ये उम्मीद करने लगे हैं कि हम केवल फीस देंगे और एडवाइजर हमें बिना किसी अपने हितों को देखें उन्हें सही सलाह दे। स्वप्निल केंढे एक पर्सनल फाइनेंस के एडवाजर हैं जो केवल फीस लेते हैं। स्वप्निल देश के उन गिने चुने एडवाइजर में से एक हैं जो आपको कम लागत वाले फंड चुनने के लिए कहते हैं। शोर-शराबे से भरी इस दुनिया में स्वप्निल वो सलाह देते हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल आज़ादी को पा सके। स्वनिल से बात की बिजनेस टुडे बाज़ार के एसोसिएट एडीटर अंकुर त्यागी ने । पेश है उनसे बातचीत के संपादित अंश

सवाल - आप एक पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर हैं। पर्सनल फाइनेंस आज के दौर में क्यों जरूरी है?

जवाब- पैसे का मैनेजमेंट एक आवश्यक स्किल है क्योंकि हमारी इस दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास पेंशन नहीं होगी। अगर आप अच्छे से अपने धन को मैनेज करेंगे तो आपको मन की शांति और अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रित मिलता है। इससे जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।

जिन लोगों को पर्सनल फाइनेंस में रूचि होती है और उनके पास समय भी हो तो वो खुद से भी इसे कर सकते हैं लेकिन काफी लोगों के पास समय का अभाव होता है। ऐसे लोगों को पर्सनल फाइनेंस के एडवाजर की जरूरत होती है।

सवाल- कोविड के बाद काफी लोग इक्विटी मार्केट में आए। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो इक्विटी के माध्यम से वेल्थ कमाना चाहते हैं?

जवाब- कोविड के दौरान बाजार में आए निवेशकों को बाजार ने अच्छा रिटर्न दिया है। इन निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि वे पिछले 3 साल में मिले रिटर्न की अपेक्षा भविष्य में ना करे। इक्विटी कोई फिक्सड रिटर्न नहीं देता है। इक्विटी रिटर्न उतार-चढ़ाव वाले होते हैं। एक लंबी अवधि ऐसी भी हो सकती है जब इक्विटी कोई रिटर्न नहीं दे और ऐसा भी हो सकता है बाज़ार सभी रिटर्न को घटा भी दे।

इक्विटी एक दीर्घकालिक प्रोसस है और इसे ऐसे ही माना जाना चाहिए। कोई भी निवेशक जो इक्विटी से संपत्ति बनाना चाहता है, उसे लंबा नजरिया रखना चाहिए और इक्विटी में अच्छे और बुरे दोनों दौर में निवेश करना सीखना चाहिए।

सवाल- आजकल एक तरफ पारंपरिक म्यूचुअल फंड हैं तो दूसरी तरफ इंडेक्स फंड हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में भी इतनी कैटेगरी होती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सही म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड का चुनाव कैसे करें?

जवाब- Nifty 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जैसे मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स फंड ही सही इंडेक्स फंड हैं। बाकी सब कुछ कुछ हद तक एक्टिव फंड है। निवेशकों को या तो मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स फंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए या अगर वे फंड मैनेजर्स पर भरोसा करना चाहते हैं तो फ्लेक्सीकैप फंड्स का इस्तेमाल करें। फ्लेक्सीकैप फंड्स में, फंड मैनेजरों के पास यह प्रतिबन्ध नहीं होती है कि उसे किस कैटेगरी में निवेश करना है।

इन दो श्रेणियों के अलावा, रिटेल निवेशक इक्विटी म्युचुअल फंड की अन्य सभी कैटेगरी को इग्नोर कर सकते हैं।

सवाल-. अगर आपको इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए, तो आप क्या चुनेंगे?

जवाब- मैं एक इंडेक्स फंड चुनूंगा। फ्लेक्सीकैप फंड या किसी सक्रिय फंड के साथ समस्या यह है कि आज मैं भविष्य के अच्छा परफोर्म करने वाले फंड कैसे चुनूं ये मैं आज नहीं बता पाऊंगा या फिर यूं कहें कि मेरे पास तरीका नहीं है ये जानने का कि कल कौन सा फंड अच्छा करेगा। खराब प्रदर्शन वाले फंड में लंबे समय तक निवेशित रहने का जोखिम हमेशा बना रहता है। रिटर्न में एक छोटा सा अंतर भी आपके अंतिम कॉरपस में एक बड़ा अंतर पैदा करता है।

यहां तक कि जो फंड लंबी अवधि में इंडेक्स को पीछे छोड़ देंगे, वे भी अंडरपरफॉर्मेंस के दौर से गुजरेंगे। जब कोई फंड अंडरपरफॉर्मेंस से गुजरता है, तो निवेशक या सलाहकार के पास यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं होता है कि यह अंडरपरफॉर्मेंस कितने समय तक चलेगी या फंड कभी इससे बाहर आएगा। जबकि आप फंड मैनेजर्स पर भरोसा कर सकते हैं, फंड मैनेजर्स भी बदलते हैं। फंड बदलना भी आसान फैसला नहीं है क्योंकि इससे टैक्स देनदारी बनती है जिससे रिटर्न कम होता है।

इंडेक्स फंड निवेशकों के लिए जीवन को सरल बनाते हैं। इंडेक्स फंड 75% से अधिक पेशेवर निवेशकों के रिटर्न को मात देने की गारंटी देते हैं। इंडेक्स रिटर्न के जरिए निवेशक अपने सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें खराब प्रदर्शन का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है।

सवाल- किसी व्यक्ति के पोर्टफोलियो में इक्विटी के अलावा कौन सा एसेट क्लास होना चाहिए क्योंकि इक्विटी में निवेश करना एकमुश्त होता है। पोर्टफोलियो को कैसे संतुलित करें?

जवाब- डेट इंस्ट्रूमेंट किसी भी निवेश पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समग्र पोर्टफोलियो के उतार-चढ़ाव को कम करता है जिससे भावनात्मक स्तर पर पोर्टफोलियो को संभालना आसान हो जाता है। डेट के बिना पोर्टफोलियो से आपके ऊपर बुरे वक्त में इक्विटी को बेचने का जोखिम आ सकता है।

सवाल- लोग रिटायरमेंट के लिए एनपीएस जैसे उत्पादों पर भरोसा कर रहे हैं, सरकार भी चाहती है कि लोग एनपीएस में निवेश करें, क्या आपको लगता है कि अकेले एनपीएस से रिटायरमेंट के लिए पैसा मिल पाएगा?

जवाब- एनपीएस एक अच्छा उत्पाद है, यह अकेले सेवानिवृत्ति के लिए काफी नहीं हो सकता है। सबसे अहम ये है कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए अनुमानित सालाना खर्चों का आंकलन करते हुए रिटायरमेंट कॉरपस के बारे में सोचना चाहिए। इसके आधार पर ही मासिक निवेश करना चाहिए । एक बार ये हो जाए तो इसके बाद आप इसे इक्विटी, डेट में विभाजित करें। NPS रिटायरमेंट के लिए केवल एक प्रोडक्ट्स में से एक हो सकता है लेकिन सभी रिटायरमेंट जरूरतों के लिए नहीं।

सवाल- इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड के अलावा, क्या कोई डेट एक्सपोजर के साथ भी संपत्ति बना सकता है? क्या आपको लगता है कि लोग डेट फंडों के बारे में कम जागरूक हैं?

जवाब- डेट प्रोडक्ट्स टैक्स के बाद महंगाई को मात नहीं देते हैं। हम डेट फंड्स का उपयोग पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करने के लिए करते हैं, न कि अधिक रिटर्न उत्पन्न करने या संपत्ति बनाने के लिए।

डेट फंड की कई श्रेणियां हैं और इन सभी श्रेणियों को समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि इक्विटी फंड की सभी श्रेणियों को समझना। डेट फंड की कुछ श्रेणियों में कुछ अन्य श्रेणियों की तुलना में अधिक रिटर्न मिलता है। लेकिन ये सभी श्रेणियां जोखिम भरी भी होती हैं। डेट फंड में अतिरिक्त जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इस जोखिम के लिए संभावित रिटर्न काफी कम होता है।

रिटेल निवेशकों को पोर्टफोलियो के डेट वाले हिस्से को यथासंभव सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। रिटेल निवेशकों को लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड से आगे नहीं बढ़ना चाहिए अगर वो सभी कैटेगरी और उनके रिस्क को नहीं समझते हैं तो।

सवाल- पिछले दो साल में इक्विटी ने बहुत कम रिटर्न दिया है, क्या आपको लगता है कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या मल्टी-एसेट फंड भी पोर्टफोलियो में होने चाहिए?

जवाब- चूंकि कोई भी निवेशक अपने लिक्विड नेटवर्थ का 100% डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या मल्टी-एसेट फंड में नहीं लगा सकता है, इसलिए मुझे पोर्टफोलियो में इन फंडों की जरूरत नहीं दिखती। इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है।

सवाल- आप इतने सालों से लोगों को पर्सनल फाइनेंस पर सलाह दे रहे हैं, लोग ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए?

जवाब- निवेशकों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलती यह है कि वे आवश्यक ज्ञान और कौशल के बिना पेशेवरों की तरह निवेश करने का प्रयास करते हैं।

अगर आपके पास सूर्यकुमार यादव जैसा कौशल नहीं है और आप उसके जैसा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, तो या तो आप जल्दी आउट हो जाएंगे या आप चोटिल हो जाएंगे। निवेशकों को यह समझना चाहिए कि वे किस तरह के निवेशक हैं और उसी के अनुसार निवेश की रणनीति तैयार करें।

अधिकांश निवेशक बहुत बेहतर करेंगे यदि वे अपने निवेश पोर्टफोलियो को इंडेक्स फंड जैसे उत्पादों का उपयोग करके और अपने प्राथमिक पेशे पर ध्यान केंद्रित करके ऑटोपायलट पर रखें। उन्हें अपने प्राथमिक व्यवसायों में यथासंभव सफल होने का प्रयास करना चाहिए। संपत्ति निर्माण में मानव संपत्ति नायक की भूमिका निभाती है, न कि निवेश पोर्टफोलियो।

सवाल- RIA रेग्युलेशन किसी भी Individual RIA को 150 से अधिक ग्राहक रखने की अनुमति नहीं देता है। क्या आपको लगता है कि इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए? क्या हमें देश में और अधिक शुल्क-मात्र सलाहकारों की आवश्यकता नहीं है?

जवाब- RIA रेग्युलेशन भारत के कुछ बेहतरीन वित्तीय सलाहकारों को 150 से अधिक ग्राहक रखने की अनुमति नहीं देता है। एक RIA अगर अधिक ग्राहकों को संभालना चाहता है तो Non-Individual Registration के लिए जा सकता है लेकिन इसके लिए कम से कम 50 लाख लिक्विड नेट वर्थ की आवश्यकता होती है। युवा सलाहकारों के पास इतना पैसा नहीं हो सकता। विडंबना यह है कि नियम उस कमाई पर प्रतिबंध लगाता है जो एक व्यक्ति बतौर एक RIA कमा सकता है।

Individual RIA के लिए 150-ग्राहकों की सीमा ने भी देश में Quality सलाह की लागत में वृद्धि की है। एक Individual RIA जो किफायती वित्तीय नियोजन सलाह देना चाहता है, वह अपने स्वयं के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। उनके पास फीस बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है।

हमें निश्चित रूप से देश में अधिक Fee Only Advisors की आवश्यकता है लेकिन वर्तमान RIA नियम , कोई भी व्यावहारिक सलाहकार RIA बनने के बजाय MFD या बीमा एजेंट के रूप में जारी रखना पसंद करेगा। RIA Regulation युवा RIA उम्मीदवारों के लिए भी अनुकूल नहीं है। भारत में RIA बनने के लिए, पोस्ट-ग्रेजुएशन और वित्तीय उत्पादों या प्रतिभूतियों या फंड या संपत्ति या पोर्टफोलियो प्रबंधन में 5 साल के अनुभव की आवश्यकता होती है।

इस तरह के नियम से एक युवा RIA को 5 साल के लिए वित्तीय उत्पादों की कमीशन बिक्री करने के लिए मजबूर किया जाता है, उसे पंजीकरण देने से पहले अपना कमीशन बिजनेस छोडने के लिए कहा जाता है और फिर उसे 150 ग्राहकों तक सीमित कर दिया जाता है।

जब तक सेबी RIA Regulation में बदलाव नहीं करता है, तब तक भारत में RIA की संख्या बढ़ने की संभावना नहीं है।