HAL Share पर आई धमाकेदार खबर! निवेशक हो जाएंगे खुश

मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक Hindustan Aeronautics Limited को लेकर बड़ी खबर आई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से HAL को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आइये जानते हैं इससे जुड़ी डिटेल्स...

देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए इंडियन एयरफोर्स के लिए 12 Su-30MKI (Sukhoi-30) लड़ाकू विमानों के साथ-साथ संबंधित इक्विपमेंट के लिए बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ 13,500 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। भारतीय वायु सेना के पास 260 सुखोई-30 विमानों का बेड़ा है और दुर्घटनाओं में नष्ट हुए विमानों की भरपाई के लिए 12 अतिरिक्त लड़ाकू विमानों का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि Su-30 एयरक्राफ्ट में 62.6 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री होगी, जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्री द्वारा Su-30 किए जाने वाले कई कंपोनेंट के स्वदेशीकरण के कारण बढ़ी है। 12 विमानों का निर्माण एचएएल के नासिक डिवीजन में किया जाएगा. नासिक में 1964 में स्थापित एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिविजन ने लाइसेंस के तहत MiG वेरिएंट और सुखोई-30 का प्रोडक्शन किया है।

आपको बता दें कि सितंबर में रक्षा मंत्रालय ने Su-30MKI विमानों के लिए एडवांस इंजन के लिए एचएएल के साथ 26,000 करोड़ रुपये के कॉनट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इन एयरो इंजनों का निर्माण एचएएल के कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा. इन इंजनों से भारतीय वायुसेना की Su-30 बेड़े की ऑपरेशनल कैपेसिटी को बनाए रखने की जरूरत पूरी होने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।