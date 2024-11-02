Dividend और Bonus धमाका! Coal India, HUL, RailTel समेत कई कंपनियों की अगले हफ्ते Ex-Dividend Date

दलाल स्ट्रीट के निवेशक अगले हफ्ते Coal India Ltd., Colgate Palmolive (India) Pvt, RailTel Corporation, Hindustan Unilever और Premier Polyfilm Ltd. जैसी कंपनियों पर फोकस करेंगे। अगले 5 दिनों में 40 से अधिक कंपनियों के शेयर डिविडेंड, बोनस इश्यू, विलय और स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स-डिविडेंड होंगे। इनमें से ज्यादातर शेयरों के लिए डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी निर्धारित की गई हैं, जो यह तय करती हैं कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड भुगतान के लिए योग्य हैं।

Colgate-Palmolive India ने सितंबर तिमाही के परिणामों के साथ ₹24 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 4 नवंबर निर्धारित की गई है।

Coal India ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए ₹15.75 का पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया, जो इसकी तिमाही परिणामों के साथ भी है, और इसकी रिकॉर्ड तिथि 5 नवंबर है।

Ajanta Pharma Ltd. ने अपनी तिमाही परिणामों के साथ ₹28 प्रति शेयर का डिविडेंड रिपोर्ट किया है, और इसकी रिकॉर्ड तिथि 6 नवंबर तय की गई है।

Hindustan Unilever ने ₹29 का अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड भुगतान घोषित किया है, जिसमें ₹19 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड और ₹10 प्रति शेयर का विशेष डिविडेंड शामिल है। इस भुगतान की रिकॉर्ड तिथि भी 6 नवंबर है।

RailTel Corporation ने ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है, और इसकी रिकॉर्ड तिथि 6 नवंबर तय की गई है।

Nuvama Wealth ने हाल ही में ₹63 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 7 नवंबर है।

Navin Fluorine International Limited ने ₹5 प्रति शेयर का डिविडेंड रिपोर्ट किया है, और इसकी रिकॉर्ड तिथि 6 नवंबर निर्धारित की गई है।

निफ्टी के Shriram Finance Ltd ने अपनी तिमाही परिणामों के साथ ₹22 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 7 नवंबर है।

Computer Age Management Services Ltd (सीएएमएस) ने ₹25 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है, जिसमें ₹14.5 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड और ₹10.5 प्रति शेयर का विशेष डिविडेंड शामिल है। इन डिविडेंड की रिकॉर्ड तिथि 8 नवंबर निर्धारित की गई है।

स्टॉक स्प्लिट

Motisons Jewellers ने पहले एक स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की थी, जिसमें एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 को दस शेयरों में विभाजित किया गया है, जिनका फेस वैल्यू ₹1 है। इस कार्रवाई की रिकॉर्ड तिथि 8 नवंबर तय की गई है। Premier Polyfilm Ltd. ने भी एक स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है, जिसमें एक शेयर का ₹5 को पांच शेयरों में विभाजित किया गया है, जिनका फेस वैल्यू ₹1 है। इस स्प्लिट की रिकॉर्ड तिथि 5 नवंबर है।

एक्स-डेट

एक्स-डेट वह तारीख है जब कंपनी के शेयरों का खरीदार डिविडेंड या बोनस प्राप्त करने का हकदार होता है। इसका मतलब है कि यदि आप इस तारीख के बाद शेयर खरीदते हैं, तो आप लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे। एक्स-डेट कंपनी द्वारा निर्धारित की जाती है।

रिकॉर्ड डेट

रिकॉर्ड डेट वह तारीख है जब कंपनी उन शेयरधारकों की सूची तैयार करती है जो डिविडेंड या बोनस प्राप्त करने के हकदार हैं। इस सूची में वे निवेशक शामिल होते हैं जिन्होंने एक्स-डेट तक शेयर खरीदे हैं।

