Eternal Share Price: स्टॉक में हुई रिकवरी! दिग्गज ब्रोकरेज ने बताया अब कहां तक जाएगा स्टॉक - चेक करें टारगेट

Eternal Share Price: कमजोर Q4 रिजल्ट के बाद शुक्रवार को Eternal (पूर्व में ज़ोमैटो) के शेयर की कीमत 5.4% गिरकर 220.05 रुपये के इंट्रा-डे लो पर आ गया। हालांकि अब सुबह 11 बजे तक स्टॉक रिकवर कर 2.5% चढ़कर ट्रेड कर रहा था।

मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 78% गिरकर Q4FY25 में 39 करोड़ रुपये पर आ गया, जबकि Q4FY24 में यह 175 करोड़ रुपये था। कंपनी के नेट प्रॉफिट में यह गिरावट खर्च बढ़ने के कारण हुई है।

अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि क्या इस शेयर में अभी पैसा लगाना चाहिए या नहीं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल कई ब्रोकरेज हाउस ने Eternal के Q4 रिजल्ट के बाद अपनी राय दी है चलिए डिटेल में जानते हैं।

Eternal Share Price Target

ब्रोकरेज Nuvama ने कहा कि चौथी तिमाही में डार्क स्टोर जोड़ने में तेजी के बावजूद Blinkit ने अपेक्षा से कम नुकसान की सूचना दी। नए खुले डार्क स्टोर से कमजोर पड़ने के बावजूद कंट्रिब्यूशन मार्जिन में सुधार हुआ।

ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया है कि अगली तिमाही से एडजस्टेड Ebitda लॉस में कमी आएगी। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 300 रुपये से घटाकर 290 रुपये कर दिया है।

अन्य ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने कहा कि कंपनी की क्विक कॉमर्स ऑर्म ब्लिंकिट 2QFY26 से वेयरहाउसिंग क्षमता और डार्क स्टोर के विस्तार को धीमा कर देगा - जिससे ऑपरेटिंग लीवरेज में लाभ होगा।

ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी के मार्जिन में और भी बढ़ोतरी तब हो सकती है, जब बिजनेस इन्वेंट्री आधारित मॉडल की ओर बढ़ना शुरू कर दे। ज़ोमैटो की (फ़ूड डिलीवरी) GOV ग्रोथ चौथी तिमाही में भी 16 प्रतिशत YoY (JMFe के 15 प्रतिशत YoY से आगे) पर स्थिर रही।

Eternal Share Price

सुबह 11 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 2.60% या 6.05 रुपये की तेजी के साथ 238.57 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 2.45% या 5.70 रुपये चढ़कर 238.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:26 बजे तक कंपनी के 14,92,023 इक्विटी शेयर में ट्रेड हुआ है।

Eternal Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 4 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है लेकिन पिछले 6 महीने में स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

पिछले 1 साल के दौरान शेयर 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 274 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 241 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।