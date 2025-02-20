scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹145 से टूटकर 55 रुपये पर आया भाव! साल 2025 में 51% गिरा स्टॉक- ऐसा क्या हो गया?

₹145 से टूटकर 55 रुपये पर आया भाव! साल 2025 में 51% गिरा स्टॉक- ऐसा क्या हो गया?

13 दिसंबर 2024 को शेयर की कीमत 145 रुपये थी जो अब टूटकर 55 रुपये पर आ गई है। यह स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत और इस साल यानी YTD आधार पर 51 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 20, 2025 13:36 IST
Epic Energy Share Price
Epic Energy Share Price

Epic Energy Share Price: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन दोपहर 12:30 बजे तक शयेर बाजार लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। इस बीच आज NBFC सेक्टर स्मॉल कैप कंपनी Epic Energy Ltd. के स्टॉक में एक बार फिर लोअर सर्किट लगा है। पिछले पांच कारोबारी दिन से स्टॉक में 2% का लोअर सर्किट लग रहा है। 

advertisement

13 दिसंबर 2024 को शेयर की कीमत 145 रुपये थी जो अब टूटकर 55 रुपये पर आ गई है। यह स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत और इस साल यानी YTD आधार पर 51 प्रतिशत से अधिक टूटा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक लगातार गिर रहा है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

क्यों गिर रहा है स्टॉक?

दरअसल कंपनी का शेयर खराब दिसंबर तिमाही के नतीजों के कारण गिर रहा है। 10 फरवरी को कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही के नंबर्स जारी किए थे। Q3 में कंपनी का परिचालन से राजस्व गिरकर 55.23 लाख रुपये रहा जो पिछले तिमाही में 69.63 लाख रुपये था। सालाना आधार पर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू एक साल पहले की समान तिमाही में 47.47 लाख रुपये था। 

Epic Energy Share Price

आज कंपनी का शेयर 2% के लोअर सर्किट के साथ 1.12 रुपये गिरकर 55.09 रुपये पर है। 

Epic Energy Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक, और पिछले 3 महीने में 46 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं साल 2025 में यानी YTD आधार पर देखें तो शेयर 51 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में स्टॉक ने निवेशकों का पैसा 4 गुना करते हुए 365 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 709 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 731 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 702 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 20, 2025