Emcure Pharmaceuticals IPO: पहले दिन अब तक 1.28 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO

Emcure Pharmaceuticals ने Abu Dhabi Investment Authority, Goldman Sachs और Morgan Stanley और अन्य सहित प्रमुख निवेशकों से एंकर बुक के माध्यम से 582.6 करोड़ रुपये जुटाए। Emcure Pharmaceuticals ने 3 जुलाई को गैर-संस्थागत और खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी के साथ अपनी सार्वजनिक पेशकश शुरू की।

पहले दिन 1.28 गुना सब्सक्राइब

कंपनी के 1,952.03 करोड़ रुपए के IPO को पहले दिन तक 1.28 गुना सब्सक्राइब किया गया है, जिसमें 1.37 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले कुल 1.75 करोड़ शेयरों की बोलियां लगी हैं। इस IPO में 800 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं और प्रमुख प्रमोटरों सहित मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 1,152.03 करोड़ रुपये के 1.14 करोड़ शेयरों की बिक्री की पेशकश (OFS) की गई है।

गैर-संस्थागत निवेशकों ने अपने कोटे से 2.66 गुना अधिक सब्सक्राइब करके महत्वपूर्ण उत्साह दिखाया, जबकि खुदरा निवेशकों ने अपने आवंटित हिस्से से 1.37 गुना अधिक सब्सक्राइब किया। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के कर्मचारियों ने भी गहरी दिलचस्पी दिखाई और अपने आवंटित कोटे से 2.23 गुना अधिक बोली लगाई। इसके विपरीत, योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए नामित खंड में केवल 0.01 गुना की सदस्यता दर के साथ न्यूनतम भागीदारी देखी गई।

ब्रोकरेज फर्मों से सकारात्मक समर्थन

एमक्योर फार्मा के आईपीओ को ब्रोकरेज फर्मों से सकारात्मक समर्थन मिला है, जिन्होंने प्रतिस्पर्धियों के सापेक्ष इसकी आकर्षक कीमत को उजागर किया है। सोलह ब्रोकरेज ने बाजार में इसके प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन पर जोर देते हुए पेशकश की सदस्यता लेने की सिफारिश की है। सार्वजनिक पेशकश से पहले, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ने एंकर बुक के माध्यम से 582.6 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें Abu Dhabi Investment Authority, Goldman Sachs और Morgan Stanley जैसी वैश्विक दिग्गजों से पर्याप्त निवेश शामिल है। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एसबीआई लाइफ सहित प्रमुख म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों ने भी एंकर बुक में भाग लिया, जिससे एमक्योर की विकास संभावनाओं में विश्वास मजबूत हुआ।

आईपीओ के लिए मूल्य बैंड

एमक्योर के आईपीओ के लिए मूल्य बैंड 960-1,008 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है, जो निवेशकों को फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक संरचित निवेश अवसर प्रदान करता है। जैसे-जैसे आईपीओ आगे बढ़ेगा, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का लक्ष्य जुटाई गई पूंजी का उपयोग अपनी परिचालन क्षमताओं का विस्तार करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए करना है, ताकि वह गतिशील फार्मास्युटिकल उद्योग में भविष्य के विकास और नेतृत्व के लिए खुद को तैयार कर सके।